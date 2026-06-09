Як прочистити каналізаційні труби / © ТСН

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Засмічення труб є однією з найпоширеніших побутових проблем, з якою стикається майже кожна родина. Багато хто починає діяти лише тоді, коли вода вже погано сходить або з раковини з’являється неприємний запах. Проте сантехніки наголошують: набагато простіше не усувати засмічення, а запобігати його появі. Для цього достатньо періодично проводити профілактичне очищення каналізації. Одним із найефективніших домашніх засобів вважається кальцинована сода, яка допомагає розчиняти жирові відкладення та підтримувати труби в чистоті.

Чому труби засмічуються навіть у найохайніших господарів

Багато людей помилково вважають, що основною причиною засмічень є великі залишки їжі. Насправді головний ворог каналізації — це жир. Під час миття посуду він потрапляє у труби в рідкому стані, але після охолодження осідає на стінках. З часом до нього прилипає пил, мильний наліт, дрібні частинки їжі та волосся.

У результаті внутрішній діаметр труб поступово звужується. Спочатку це майже непомітно, але через кілька місяців вода починає стікати повільніше, а потім утворюється повноцінний засмічений корок.

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Чому кальцинована сода вважається одним із найкращих засобів

Кальцинована сода відрізняється від звичайної харчової більш вираженими лужними властивостями. Саме завдяки цьому вона ефективно розщеплює жирові відкладення, які накопичуються всередині труб.

Експерти з обслуговування сантехнічних систем зазначають, що регулярне використання кальцинованої соди допомагає підтримувати чистоту каналізації без агресивної хімії. Вона не лише очищає внутрішні поверхні труб, а й усуває неприємні запахи, які часто виникають через накопичення органічних залишків.

Особливо добре цей метод працює на кухні, де засмічення найчастіше утворюються саме через жир.

Як правильно використовувати цей лайфгак

Для профілактичного очищення потрібно висипати у злив приблизно одну склянку кальцинованої соди. Після цього слід повільно залити один-два літри дуже гарячої води. Якщо труби металеві, можна використовувати окріп. Для пластикових систем краще брати воду температурою близько до 80 градусів.

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Після процедури бажано не користуватися раковиною щонайменше 30 хвилин. За цей час сода встигає подіяти на жирові та мильні відкладення. Наприкінці систему рекомендується ще раз промити гарячою водою.

Сантехніки радять проводити таку профілактику кожні два-три місяці. Це значно знижує ризик утворення серйозних засмічень.

Які помилки найчастіше призводять до проблем із каналізацією

Навіть найкращі засоби не допоможуть, якщо регулярно зливати в раковину залишки олії після смаження або жирні бульйони. Після охолодження вони швидко осідають на стінках труб і створюють основу для майбутніх засмічень.

Також не варто змивати в каналізацію кавову гущу, залишки їжі, борошно та рис. Ці продукти здатні накопичуватися у вигинах труб і прискорювати утворення пробок.

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Для додаткового захисту експерти рекомендують встановлювати спеціальні сітчасті фільтри на зливні отвори та хоча б раз на тиждень промивати систему гарячою водою.

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