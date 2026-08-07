Як прочистити злив: профілактика засмічення / © Фото з відкритих джерел

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Засмічені труби — одна з найпоширеніших побутових проблем. З часом на внутрішніх стінках каналізації накопичуються жир, залишки їжі, мило, волосся та інші дрібні частинки. Через це вода починає стікати повільніше, а в приміщенні може з’явитися неприємний запах. Щоб не довелося користуватися агресивною хімією чи викликати сантехніка, фахівці радять регулярно проводити профілактичне очищення. Для цього знадобиться лише звичайна кухонна сіль.

Чому саме сіль найкраще підходить для чищення зливу

Кухонна сіль добре розчиняється у воді та допомагає розм’якшувати жирові відкладення, які поступово накопичуються в трубах. Вона не замінить професійне чищення за сильного засмічення, але чудово підходить для регулярної профілактики.

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Крім того, сіль частково нейтралізує неприємні запахи, що можуть виникати у зливі через залишки органічних речовин.

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Як правильно використовувати цей спосіб

Раз на один-два тижні засипайте у злив приблизно одну склянку кухонної солі. Після цього повільно залийте її гарячою водою, але не окропом. Якщо труби пластикові, використовуйте саме гарячу воду, а не киплячу, щоб уникнути пошкодження матеріалу.

Залиште розчин діяти приблизно на 20 хвилин, після чого ще раз промийте злив великою кількістю теплої води.

Найкраще цей спосіб чищення працює як профілактика. Якщо виконувати процедуру регулярно, жир і бруд не встигатимуть накопичуватися у великій кількості. Особливо корисно очищати таким способом кухонний злив, адже саме туди найчастіше потрапляють залишки олії, жиру та їжі.

Що ще допоможе уникнути засмічення

Навіть найкращі домашні засоби не дадуть результату, якщо нехтувати простими правилами експлуатації каналізації. Не варто зливати в раковину:

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залишки жиру після смаження;

кавову гущу;

чайне листя;

великі залишки їжі;

борошно чи тісто;

серветки, ватні диски та інші предмети, які не розчиняються у воді.

Також бажано встановити спеціальну сіточку на зливний отвір, яка затримуватиме великі частинки сміття.

Чи можна використовувати сіль разом з іншими засобами

Так. Якщо вода вже почала стікати повільніше, до солі можна додати трохи харчової соди, а потім промити труби теплою водою. Такий спосіб часто використовують для легких засмічень і видалення неприємного запаху.

Втім, якщо вода майже не проходить або труба повністю заблокована, домашні методи можуть не допомогти. У такому разі краще скористатися сантехнічним тросом або спеціальними засобами для прочищення каналізації.

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