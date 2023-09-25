Одна склянка — і земля буде, як нова: це добриво спеціалісти радять розсипати на городі замість гною

Раніше ми розповідали про копійчаний засіб, яким можна обробити город для неймовірного врожаю наступного року. Але для того, щоб у майбутньому грядки потішили великою кількістю овочів, варто також задуматися про розкислення ґрунту. Роблять цю процедуру зазвичай восени.

Найпростішим способом зробити це є використання вапна. В ньому міститься кальцій, який не лише покращує поживні властивості землі, але і збільшує урожай.

Зазвичай ґрунт стає кислішим саме восени. Відбувається так через гниття опалого листя і залишків трави. Підвищена кислотність призводить до того, що падає проникність ґрунту, можуть затримуватися поживні речовини й вологість. Саме тому спеціалісти радять проводити процедуру розкислення. Так ви створите сприятливе середовище для зростання рослин.

Перш ніж використовувати вапно для розкислення ґрунту, треба визначити ступінь його кислотності. Для цього радимо скористатися спеціальними тест-наборами, які продаються в садових центрах.

Чому вапно варто вносити у ґрунт саме восени? Тут є свої переваги:

земля достатньо волога, тому вапно швидше і краще розчиняється;

є час для реакції вапна з частинками ґрунту і вбирання його в землю перед сезоном висівання.

Найкраще використовувати вапняне борошно або вапно в порошкоподібній формі. Такі речовини легко розчиняються у воді, а тому можуть бути внесені у ґрунт рівномірно.

Як вносити вапно у ґрунт восени:

Визначити ступінь кислотності землі. Придбати вапно — на кожні 3 кв. м ґрунту знадобиться приблизно 225-450 г (в залежності від кислотності). Грядку покрити тонким шаром соломи чи листя, щоб зберегти вологу. Вапно розвести у відрі з водою згідно з інструкцією. На відро води береться приблизно 110-225 г речовини. Розподілити розчин вапна рівномірно по всій грядці. За необхідності через кілька тижнів процедуру можна повторити, щоб отримати необхідний рівень pH землі.

Дуже важливо після проведення розкислення рясно поливати город, щоб не дати вапну підсохнути. Так речовина краще розчиниться в землі.

Навіщо розкислюють ґрунт вапном восени? Ця процедура допомагає покращити структуру й родючість грядок, зберегти поживні речовини, які потрібні для розвитку рослин, та підвищити стійкість культур до хвороб.

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