Одна склянка у злив – і про засмічення труб можна забути на рік: корисні лайфгаки

Напевно, кожна господиня мріє про ідеальну ванну кімнату чи кухню без засмічень у зливі та неприємних запахів. І це цілком реальне завдання, а допоможуть його втілити в життя народні методи, перевірені роками. Розповідаємо, що треба засипати у злив ванної чи раковини на кухні, щоб надовго позбутися засмічення.

Як позбутися засмічення у каналізаційних трубах на цілий рік: народні способи

Сода й оцет. Налийте по пів склянки харчової соди і столового оцту у злив і залиште відпрацьовувати на 15-20 хвилин. Потім промийте великою кількістю гарячої води. Так неприємний запах і засмічення зникнуть надовго. Професійні клінери й сантехніки переконують, що цей спосіб допоможе забути про засмічення труб на цілий рік.

Налийте по пів склянки харчової соди і столового оцту у злив і залиште відпрацьовувати на 15-20 хвилин. Потім промийте великою кількістю гарячої води. Так неприємний запах і засмічення зникнуть надовго. Професійні клінери й сантехніки переконують, що цей спосіб допоможе забути про засмічення труб на цілий рік. Лимонна кислота. Розчиніть пакетик лимонної кислоти в літрі гарячої води. Залийте розчин у зливний отвір ванної чи раковини, дайте відпрацювати пів години. За цей час засіб на основі кислоти розчинить відкладення на стінках труб та усуне засмічення.

Розчиніть пакетик лимонної кислоти в літрі гарячої води. Залийте розчин у зливний отвір ванної чи раковини, дайте відпрацювати пів години. За цей час засіб на основі кислоти розчинить відкладення на стінках труб та усуне засмічення. Хімічні копійчані засоби. Експерти рекомендують для профілактики жирових корків вливати у злив засоби, які розчиняють жир та дезінфікують труби. Це може бути "Кріт" чи "Рідкий сантехнік". Так ви зможете позбутися проблеми на цілий рік, адже ці засоби мають у своєму складі гідроксид натрію, який ефективно розчиняє органічні залишки і прочищає каналізацію.

Читайте також:

Як використовувати цибулю в господарстві: про це майже ніхто не знає

Кому в жодному разі не можна пити чай з лимоном: про це треба знати

5 продуктів, які чудово поєднуються з червоним вином: неочікувані тандеми