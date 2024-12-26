Одна склянка у злив – і про засмічення труб можна забути на рік: корисні лайфгаки

Як і чим прочистити каналізаційні труби вдома: дієві способи, перевірені роками.
Напевно, кожна господиня мріє про ідеальну ванну кімнату чи кухню без засмічень у зливі та неприємних запахів. І це цілком реальне завдання, а допоможуть його втілити в життя народні методи, перевірені роками. Розповідаємо, що треба засипати у злив ванної чи раковини на кухні, щоб надовго позбутися засмічення.
Як позбутися засмічення у каналізаційних трубах на цілий рік: народні способи
- Сода й оцет. Налийте по пів склянки харчової соди і столового оцту у злив і залиште відпрацьовувати на 15-20 хвилин. Потім промийте великою кількістю гарячої води. Так неприємний запах і засмічення зникнуть надовго. Професійні клінери й сантехніки переконують, що цей спосіб допоможе забути про засмічення труб на цілий рік.
- Лимонна кислота. Розчиніть пакетик лимонної кислоти в літрі гарячої води. Залийте розчин у зливний отвір ванної чи раковини, дайте відпрацювати пів години. За цей час засіб на основі кислоти розчинить відкладення на стінках труб та усуне засмічення.
- Хімічні копійчані засоби. Експерти рекомендують для профілактики жирових корків вливати у злив засоби, які розчиняють жир та дезінфікують труби. Це може бути "Кріт" чи "Рідкий сантехнік". Так ви зможете позбутися проблеми на цілий рік, адже ці засоби мають у своєму складі гідроксид натрію, який ефективно розчиняє органічні залишки і прочищає каналізацію.
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