Одна спеція у фарш замість цибулі – й котлети будуть соковитими до п’яти днів

Не кожній господині вдається приготувати соковиті пухкі котлетки, і на це впливає багато факторів. Та якщо знати одну хитрість, то сік прямо стікатиме з них.

Приготування соковитих котлет – це справжнє кулінарне мистецтво, якому легко навчитися. А все що треба зробити, це додати у фарш замість цибулі мелений коріандр. Ця спеція не лише увиразнюватиме смак страви, а й зберігатиме її соковитість упродовж кількох днів. Розповідаємо, як приготувати соковиті пухкі котлети з коріандром.

Як приготувати смачні соковиті котлети: поради професійних кухарів

Треба замінити цибулю на мелений коріандр – він не лише надаватиме котлетам особливого смаку, а й утримуватиме сік всередині. Тому котлети залишатимуться ніжними та соковитими навіть через п’ять днів.

Фарш можна приготувати класичний – із м’яса свинини та яловичини, додати туди яйце, дві скибочки батона, змоченого в молоці. М’ясну масу треба посолити, поперчити, а замість цибулі додати чайну ложку меленого коріандру – це на пів кіло фаршу.

Добре змішайте всі інгредієнти, сформуйте котлети і обваляйте в панірувальних сухарях, обсмажте до золотавої скоринки з обох боків. Їх можна подавати з пюре, гречкою та рисом. Котлети будуть мати насичений смак і аромат завдяки спеції, а також не втрачатимуть своєї ніжності та соковитості упродовж кількох днів.

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