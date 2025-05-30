Як швидко промити родзинки / © Unsplash

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Усім відомо, що родзинки потребують ретельного промивання перед вживанням, адже під час висушування і зберігання на них накопичується купа пилу, жиру, воску та інших домішок. Багато хто просто заливає сухофрукти окропом, але так робити не можна, бо псується їхній смак. Та й просте замочування в гарячій воді не дуже ефективне, адже не може знищити небезпечні хвороботворні бактерії на поверхні родзинок, якщо вони раптом туди потрапили.

Втім існує простий, проте вкрай дієвий метод очищення родзинок — застосування харчової соди. Такий спосіб дозволяє безпечно й ефективно очистити родзинки від забруднень, зберігаючи їхній природний смак і користь, адже сода має здатність витягувати з пор родзинок бруд, який глибоко в’ївся, та ефективно видаляти масний наліт і віск, які залишаються після оброблення окропом.

Як правильно очистити родзинки за допомогою харчової соди

Підготуйте родзинки. Візьміть ту кількість сухофруктів, яку плануєте очистити. Для наочності можете поділити їх на дві рівні частини — одну ви обробите з содою, іншу — без неї, так можна буде порівняти результат. Приготуйте содовий розчин. До глибокої ємності покладіть приблизно 100–150 грамів родзинок, додайте столову ложку харчової соди та залийте гарячою водою (не окропом) так, щоб рідина повністю покривала сухофрукти. Вимочіть родзинки. Залиште родзинки в содовій воді на 5–10 хвилин. За цей час на поверхні з’явиться каламутність і жирна плівка — це означатиме, що сода витягнула залишки воску, жиру, бруду та інших речовин. Порівняйте. В іншому посуді замочіть в окропі другу частину сухофруктів без додавання соди. Через кілька хвилин порівняйте колір води в обох ємностях: у содовому розчині вона буде темнішою та мутнішою, що підтверджує глибоке очищення. Ретельно промийте. Після замочування злийте воду й добре промийте родзинки під струменем холодної води. Продовжуйте промивати до повного зникнення піни.

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