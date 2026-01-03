Світло 3000 K і 4000 K: в чому різниця / © unsplash.com

Реклама

3000K — це тепле, м’яке світло, яке створює затишок, знайомий нам із домашнього середовища. Воно розслаблює та налаштовує на відпочинок.

4000K дає більш холодне, нейтральне освітлення. Експерти називають його “офісним” стандартом. Різниця в тисячу градусів здається незначною, але для очей вона відчутна.

Тепле світло зменшує навантаження на зір ввечері, допомагає розслабитися та готує організм до сну. Холодний відтінок, навпаки, стимулює активність, нагадує денне світло і бадьорить.

Реклама

Проблеми виникають, коли 4000K використовують у спальні чи вітальні: очі швидко втомлюються, а людина відчуває різь і дискомфорт.

Дизайнери радять підбирати лампи відповідно до призначення кімнати. Для відпочинку найкраще обирати теплі лампи 2700–3000K.

У робочих зонах оптимальним буде нейтральне світло — воно підвищує концентрацію та продуктивність.

Інженери додають, що колірна температура впливає не тільки на зір, а й на психіку: тепле світло створює відчуття безпеки, а холодне може дратувати, особливо людей із чутливими очима.

Реклама

Тому вибір лампи — це не лише питання стилю, а й комфорту та здоров’я. Сучасні технології дозволяють регулювати температуру світла: розумні лампи дають змогу змінювати режими за потребою.

Але якщо йдеться про стандартні моделі, пам’ятайте: 3000K і 4000K — це зовсім різні сценарії освітлення, і помилка у виборі може обернутися втомою та порушенням сну.