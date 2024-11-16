Одна з важливих причин, чому зимою не несуться кури: про це часто забувають

Не забудьте поставити це в курнику – і збирайте яйця щодня

Щоб кури взимку неслися у них повинний бути збалансований раціон, їх потрібно годувати сумішшю з пшениці, вівса і ячменю. Також важливо давати овочі та зелень, що проросла.

Ще однією важливою умовою відкладання яєць, про яку часто забувають, є наявність достатньої кількості води. "Якщо курям недостатньо води, то нестися вони не будуть, тому що яйце складається з води. Виправте цю помилку і збирайте яйця кожен день", -- зазначає фермерка Тетяна Рибаченко.

Слідкуйте, щоб вода була свіжою, наголошує Рибаченко. "Якщо немає можливості міняти, то ставте ніпельні поїлки".

Чому вода так важлива для курей

Вода підтримує нормальне функціонування всіх внутрішніх процесів курки, забезпечує гідратацію, допомагає забезпечити оптимальну температуру тіла птахів, забезпечує нормальну роботу травної системи.

Воду потрібно постійно надавати куркам, оскільки вони швидко втрачають рідину через випаровування з поверхні тіла та виділеннями. Нестача води може вплинути не відкладання яєць, призвести до стресу, дегідратації та загалом негативно позначитися на здоров’ї птахів.

Скільки води потрібно курям

Кількість води, яка необхідна курям залежать від кількох факторів, таких як вік, розмір, активність та навколишні умови. Загальною рекомендацією є для молодих курчат близько 100-150 мл води на день, дорослим курям – 200-250 мл на одного птаха.

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