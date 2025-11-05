Чим краще замінити кухонну губку / © Pixabay

Майже в кожному домі можна знайти прості, але ефективні альтернативи для прибирання. Наприклад, багато людей уже давно оцінили переваги саморобних пристосувань, і один із найцікавіших та доступних варіантів — старий тюль.

Ті, хто спробував мити посуд тюлем, відзначають його чудову здатність справлятися навіть із складними забрудненнями. На відміну від звичайних губок, тюль служить довше, не затримує неприємні запахи та залишається більш гігієнічним матеріалом.

Створити таку “губку” надзвичайно просто. Візьміть старий тюль, ретельно його виперіть, щоб позбутися пилу та забруднень. Відріжте достатньо великий шматок, складіть його кілька разів для щільності та міцно перев’яжіть ниткою або мотузкою — і готово! Ваша нова “губка” готова до використання.

Переваги миття посуду тюлем:

Тюль ретельно видаляє залишки їжі та забруднення, не залишаючи слідів на посуді. Завдяки сітчастій структурі він повільніше накопичує бактерії, навіть у вологому середовищі. Легко дезінфікується — достатньо обдати окропом, щоб знищити бактерії. Використання старого тюлю економить гроші на нових губках. Дає старим речам друге життя та зменшує кількість сміття. Добре піниться з миючими засобами, що зменшує їх витрату.

Саморобна “губка” з тюлю — це практичне, економне та екологічно чисте рішення для миття посуду. Втім, для каструль і сковорідок із пригорілими залишками краще використовувати більш абразивні інструменти.

Експерти радять у таких випадках щітки з довгою ручкою та щетиною з натуральних або синтетичних матеріалів. Подібно до тюлю, вони менш схильні до накопичення бактерій, роблячи миття посуду безпечнішим та гігієнічнішим.