Однак сантехніки попереджають: ця звичка може поступово пошкоджувати домашню каналізацію та призводити до дорогого ремонту.

Причина проста — більшість сучасних будинків обладнані пластиковими трубами, які не розраховані на вплив дуже високих температур.

Як кип’яток впливає на труби під раковиною

У багатьох будинках сьогодні використовують пластикові труби (PVC або ABS). Вони зручні, довговічні та доступні, але мають важливе обмеження — температуру.

Кип’яток має приблизно 100°C, тоді як пластикові труби починають втрачати міцність вже при значно нижчих температурах.

Регулярний вплив окропу може спричинити:

розм’якшення матеріалу труб;

деформацію та провисання;

послаблення з’єднань;

появу мікротріщин і протікань.

Найнебезпечніше те, що пошкодження накопичуються поступово і не завжди помітні одразу.

Чому ризик зростає у повсякденних ситуаціях

Особливо небезпечно зливати кип’яток у таких випадках:

коли раковина або труба частково засмічена;

коли вода зливається повільно;

коли гаряча вода довго затримується в трубі.

У таких умовах тепло довше впливає на пластик, що значно підсилює ризик деформації та ослаблення стиків.

Чи безпечно іноді зливати кип’яток

Разовий випадок зазвичай не призводить до миттєвих пошкоджень. Але сантехніки наголошують: проблема саме в регулярності.

Повторювана дія з часом:

скорочує термін служби труб;

підвищує ризик протікань;

може призвести до заміни частини системи каналізації.

Як правильно позбутися кип’ятку

Щоб не шкодити сантехніці, варто дотримуватися простих правил:

дайте воді охолонути 5–10 хвилин;

розбавляйте її холодною водою під час зливу;

уникайте різких температурних перепадів;

не зливайте кип’яток у разі засмічення.

Такі прості дії значно зменшують ризики для труб.

Звичка зливати окріп у раковину здається безпечною, але насправді може поступово руйнувати сантехнічну систему. Найбільша загроза — це не миттєва аварія, а повільне пошкодження труб, яке проявляється через місяці або навіть роки.

FAQ

Чи можна виливати кип’яток у раковину іноді?

Так, разове використання зазвичай не викликає миттєвих пошкоджень, але регулярне зливання може з часом пошкодити пластикові труби.

Чому кип’яток небезпечний для труб?

Бо більшість сучасних труб виготовлені з пластику (PVC або ABS), який може розм’якшуватися та деформуватися під дією високих температур.

Як правильно зливати гарячу воду?

Найкраще дати їй трохи охолонути або одночасно пропускати холодну воду, щоб зменшити температуру.

