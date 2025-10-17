Чим обприскати садові доріжки восени від бур’янів / © unsplash.com

Реклама

Постійне виполювання забирає час, сили й часто не дає довготривалого результату. Проте існує простий, екологічний і бюджетний спосіб назавжди позбутися цієї напасті без агресивної хімії.

Існує ефективний метод, який працює не гірше за покупні гербіциди. Для цього вам знадобляться лише доступні домашні інгредієнти — усе, що, найімовірніше, вже є на кухні.

Осіннє оброблення доріжок забезпечить захист від бур’янів до середини, а іноді й до самого кінця наступного сезону. Протягом багатьох місяців між плитками не проростатиме жодна небажана рослина.

Реклама

Щоб приготувати розчин, змішайте:

200 мл звичайного столового оцту,

2 столові ложки будь-якого рідкого мила,

2 чайні ложки кухонної солі.

Усе ретельно збовтайте й перелийте у пляшку з розпилювачем. Обприскуйте розчин прицільно між плитками або рейками, щоб засіб потрапив безпосередньо на бур’яни й коріння. Таке точкове оброблення ефективно знищує навіть стійкі рослини.

Результат вас приємно здивує: навесні садові доріжки залишаться охайними й чистими, а боротьба з бур’янами залишиться в минулому. Один простий осінній крок — і ви економите час, сили та кошти протягом усього дачного сезону.