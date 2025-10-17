ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

Одне осіннє оброблення — і жодного бур’яну до літа: секрет у 100 мл і 2 ложках цих засобів

Багато дачників стикаються з однією і тією ж проблемою: навесні та влітку між плитками або дерев’яними рейками активно проростають бур’яни.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим обприскати садові доріжки восени від бур'янів

Чим обприскати садові доріжки восени від бур’янів / © unsplash.com

Постійне виполювання забирає час, сили й часто не дає довготривалого результату. Проте існує простий, екологічний і бюджетний спосіб назавжди позбутися цієї напасті без агресивної хімії.

Існує ефективний метод, який працює не гірше за покупні гербіциди. Для цього вам знадобляться лише доступні домашні інгредієнти — усе, що, найімовірніше, вже є на кухні.

Осіннє оброблення доріжок забезпечить захист від бур’янів до середини, а іноді й до самого кінця наступного сезону. Протягом багатьох місяців між плитками не проростатиме жодна небажана рослина.

Щоб приготувати розчин, змішайте:

  • 200 мл звичайного столового оцту,

  • 2 столові ложки будь-якого рідкого мила,

  • 2 чайні ложки кухонної солі.

Усе ретельно збовтайте й перелийте у пляшку з розпилювачем. Обприскуйте розчин прицільно між плитками або рейками, щоб засіб потрапив безпосередньо на бур’яни й коріння. Таке точкове оброблення ефективно знищує навіть стійкі рослини.

Результат вас приємно здивує: навесні садові доріжки залишаться охайними й чистими, а боротьба з бур’янами залишиться в минулому. Один простий осінній крок — і ви економите час, сили та кошти протягом усього дачного сезону.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie