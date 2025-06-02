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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Одне розпилення — і зможете забути про попелицю, кліщів і комарів: повністю натуральний засіб

Приготуйте один натуральний спрей — і забудете про шкідників в саду на ціле літо. Він не шкодить домашнім тваринам і рослинам, але ефективно відлякує попелицю, кліщів і комарів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чого бояться попелиця, кліщі і комарі, як вогню

Чого бояться попелиця, кліщі і комарі, як вогню / © Pixabay

У боротьбі зі шкідниками надзвичайну ефективність показали ефірні олії. Наприклад, від попелиці, кліщів і комарів чудово працюють цитрусові — лимонна і грейпфрутова.

Як діють цитрусові ефірні олії

В них містяться сполуки, які є неприємними для більшості комах-шкідників через сильний аромат. Тому вони не селяться в вашому саду і не відкладають на рослинах яйця.

Слід звернути увагу, що ефірні олії найчастіше працюють не як інсектициди, а лише як відлякувачі, тобто не вбивають шкідників і корисних комах. А ще вони позбавлені неприємного хімічного запаху.

До прикладу, ефірні олії грейпфрута містять D-лімонен і нуткатон, які вважаються досить ефективними біоцидними речовинами. Тобто, вони діють на нервову систему шкідників, змушуючи їх покинути вашу ділянку. D-лімонен додатково здатний розчиняти верхній восковий шар комах, що призводить до їхнього зневоднення.

Як приготувати ефективний спрей відлякувач з ефірних олій

Візьміть 1 л води і додайте 10 крапель ефірної олії цитрусових, ретельно змішайте інгредієнти, помістить в пляшку з розпилювачем, а потім обприскуйте засобом свої рослини в саду кожні 3-5 днів, особливо після дощу.

Навіть якщо ви не бачите шкідників, профілактичне обприскування слід проводити завжди. А в період, коли попелиця і комарі особливо активні, на початку літа, можна використовувати спрей двічі на тиждень.

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