Які добрива для цвітіння фіалок / © pixabay.com

Фіалки — справжня окраса будь-якого дому. Їхні ніжні пелюстки наповнюють простір теплом і затишком. Але часто квітникарі стикаються з проблемою: замість рясного цвітіння рослина дає лише листя. Виявляється, є простий і дієвий спосіб змусити фіалку цвісти постійно, варто лише додати одну ложку натурального підживлення під корінь.

Що потрібно фіалці для безперервного цвітіння

Для рясного й тривалого цвітіння фіалкам потрібні три речі:

Живильний ґрунт, багатий на калій і фосфор. М’яке розсіяне світло без прямих сонячних променів; Правильне підживлення, яке стимулює утворення бутонів.

Саме останній пункт часто стає вирішальним. Навіть здорова фіалка не зацвіте без достатньої кількості поживних речовин.

Досвідчені квітникарі радять просте, але дуже ефективне підживлення: деревна зола. Достатньо однієї чайної ложки під корінь раз на місяць, щоб побачити результат уже через 2–3 тижні.

Зола містить калій і фосфор — головні елементи, що стимулюють формування бутонів. Вона зменшує кислотність ґрунту, роблячи його більш сприятливим для цвітіння. Має антисептичні властивості, тому захищає коріння від гнилі.

Можна приготувати розчин — 1 столова ложка золи на 1 літр води, настоювати добу й поливати під корінь не частіше ніж раз на 10 днів.

Інші природні стимулятори для цвітіння фіалки

Якщо у вас немає золи, чудово підійдуть інші підживлення:

