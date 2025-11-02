ТСН у соціальних мережах

Одну ложку під корінь — і фіалка цвістиме постійно: листя не буде видно за прекрасними квітами

Щоб фіалка радувала вас цвітінням цілий рік, не потрібно дорогих добрив. Достатньо трохи турботи, правильного освітлення й однієї ложки натурального підживлення.

Віра Хмельницька
Які добрива для цвітіння фіалок

Які добрива для цвітіння фіалок / © pixabay.com

Фіалки — справжня окраса будь-якого дому. Їхні ніжні пелюстки наповнюють простір теплом і затишком. Але часто квітникарі стикаються з проблемою: замість рясного цвітіння рослина дає лише листя. Виявляється, є простий і дієвий спосіб змусити фіалку цвісти постійно, варто лише додати одну ложку натурального підживлення під корінь.

Що потрібно фіалці для безперервного цвітіння

Для рясного й тривалого цвітіння фіалкам потрібні три речі:

  1. Живильний ґрунт, багатий на калій і фосфор.

  2. М’яке розсіяне світло без прямих сонячних променів;

  3. Правильне підживлення, яке стимулює утворення бутонів.

Саме останній пункт часто стає вирішальним. Навіть здорова фіалка не зацвіте без достатньої кількості поживних речовин.

Досвідчені квітникарі радять просте, але дуже ефективне підживлення: деревна зола. Достатньо однієї чайної ложки під корінь раз на місяць, щоб побачити результат уже через 2–3 тижні.

Зола містить калій і фосфор — головні елементи, що стимулюють формування бутонів. Вона зменшує кислотність ґрунту, роблячи його більш сприятливим для цвітіння. Має антисептичні властивості, тому захищає коріння від гнилі.

Можна приготувати розчин — 1 столова ложка золи на 1 літр води, настоювати добу й поливати під корінь не частіше ніж раз на 10 днів.

Інші природні стимулятори для цвітіння фіалки

Якщо у вас немає золи, чудово підійдуть інші підживлення:

  • Бананова шкірка — багата на калій.

  • Настій лушпиння цибулі — природний імуномодулятор для рослин.

  • Цукровий розчин (1 ч. ложка на склянку води) — додає енергії для росту бутонів.

