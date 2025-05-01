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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Одну ложку в каструлю з водою — м’ясо розморозиться за 10 хвилин, стане ніжним і соковитим

Розморожувати м’ясо годинами більше не доведеться, цей простий спосіб в рази пришвидшить процес. До того ж, такий метод допоможе зробити м’ясо надзвичайно ніжним і смачним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як швидко розморозити м'ясо

Як швидко розморозити м’ясо / © www.freepik.com/free-photo

Будь-якій господині добре відомо, як багато часу забирає розморожування м’яса. Іноді на великий шматок може піти до 10 годин. Так, багато хто розморожує в мікрохвильовці, однак цей спосіб не підходить для тих, хто хоче приготувати смачне, соковите та ніжне м’ясо. Професійні кухарі поділилися своїм секретом, який допоможе в рази прискорити процес розморожування.

Як за 10 хвилин розморозити м’ясо: секрет від професійних кухарів

Спочатку треба взяти глибоку каструлю, налити достатню кількість води й нагріти до температури 40-50 градусів. Потім необхідно розчинити в ній ложку цукру. Відправте шматок м’яса в цукровий розчин і потримайте там 10 хвилин. Цього часу вистачить, щоб м’ясо розморозилося.

Таки спосіб не лише допомагає швидко розморозити м’ясо, а й зробить продукт ніжним і соковитим. До того ж, готова страва матиме більш насичений смак та аромат.

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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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