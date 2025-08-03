Як відбілити тюль / © pixabay.com

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Якщо у вас є старі фіранки, які не відпираються від застарілих плям, не поспішайте їх викидати. Є простий і недорогий спосіб повернути тюлю білосніжний вигляд. Усе, що вам знадобиться, це одна ложка доступного засобу і тазик води.

Як повернути тюлю білизну без хімії

Інгредієнти:

1 столова ложка харчової соди;

5 літрів теплої води;

1 чайна ложка нашатирного спирту за бажанням.

Що треба робити:

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Розчиніть соду у воді, якщо додасте нашатир, він посилить відбілювальний ефект. Замочіть тюль у розчині на 2 години. Потім виперіть у пральній машинці чи вручну з додаванням прального засобу для делікатних тканин.

Які ще способи, щоб відіпрати тюль від жовтизни та сірості

Сіль і лимонна кислота. На 5 літрів води додайте 2 ст. ложки солі та 1 ч. ложку лимонної кислоти. Замочіть тюль на кілька годин. Цей спосіб особливо ефективний проти сірості. Перекис водню. Додайте 1 ст. ложку перекису у воду та занурте тюль на 30–40 хвилин. Не використовуйте гарячу воду, бо перекис втрачає свої властивості за високих температур. Крохмаль для ідеального вигляду. Після прання замочіть тюль у розчині з 1 ст. ложки крохмалю на літр води. Це надасть тюлеві легкого блиску і зробить тканину більш стійкою до забруднень.

Чого варто уникати під час прання тюлю

Не використовуйте відбілювач із хлором, він руйнує делікатні тканини.

Не періть тюль на високих обертах, це пошкоджує волокна.

Уникайте кип’ятіння, це закріплює жовтизну ще більше.