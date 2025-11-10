Як зробити махрові рушники м’якими / © Pixabay

З часом навіть найкращі махрові рушники втрачають м’якість — стають жорсткими та неприємними на дотик. Це відбувається через залишки прального порошку, вапняний наліт і використання кондиціонерів, які забивають волокна. Але є один простий трюк, який поверне рушникам ніжність без шкоди для тканини.

Як повернути старим махровим рушникам ніжність і м’якість

Щоб рушники знову стали пухнастими, досвідчені домогосподарки радять додати одну склянку білого оцту безпосередньо в барабан пральної машини під час прання. Оцет розчиняє залишки миючих засобів, які роблять тканину твердою, пом’якшує волокна без використання хімії. А також усуває неприємні запахи й освіжає текстиль.

Варто знати, що не треба додавати кондиціонер разом із оцтом, бо разом ці засоби не працюють.

Ще один перевірений варіант — половина склянки харчової соди. Вона м’яко видаляє залишки пральних засобів, підсилює дію порошку і робить рушники легкими та свіжими. Комбінація соди й оцту дає ще кращий результат, але їх варто додавати в різні цикли прання.

Як правильно сушити махрові рушники, щоб були м’якими

Не менш важливо сушити рушники природним способом, а не на батареї чи під прямим сонцем — це робить волокна ламкими. Найкраще, на свіжому повітрі або в сушильній машині за низької температури.