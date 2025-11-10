ТСН у соціальних мережах

Одну склянку в барабан — і навіть найстаріші махрові рушники стануть м’якими, наче пух

Досвідчені господині розкрили простий секрет, як повернути махровим рушникам м’якість без кондиціонера.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Як зробити махрові рушники м'якими

Як зробити махрові рушники м’якими / © Pixabay

З часом навіть найкращі махрові рушники втрачають м’якість — стають жорсткими та неприємними на дотик. Це відбувається через залишки прального порошку, вапняний наліт і використання кондиціонерів, які забивають волокна. Але є один простий трюк, який поверне рушникам ніжність без шкоди для тканини.

Як повернути старим махровим рушникам ніжність і м’якість

Щоб рушники знову стали пухнастими, досвідчені домогосподарки радять додати одну склянку білого оцту безпосередньо в барабан пральної машини під час прання. Оцет розчиняє залишки миючих засобів, які роблять тканину твердою, пом’якшує волокна без використання хімії. А також усуває неприємні запахи й освіжає текстиль.

Варто знати, що не треба додавати кондиціонер разом із оцтом, бо разом ці засоби не працюють.

Ще один перевірений варіант — половина склянки харчової соди. Вона м’яко видаляє залишки пральних засобів, підсилює дію порошку і робить рушники легкими та свіжими. Комбінація соди й оцту дає ще кращий результат, але їх варто додавати в різні цикли прання.

Як правильно сушити махрові рушники, щоб були м’якими

Не менш важливо сушити рушники природним способом, а не на батареї чи під прямим сонцем — це робить волокна ламкими. Найкраще, на свіжому повітрі або в сушильній машині за низької температури.

