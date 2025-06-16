Як повернути махровим рушникам м’якість / © Freepik

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Напевно, багато хто помічав, що махрові рушники, які спочатку були м’якенькими, після кількох прань стають жорсткими, втрачають приємну текстуру та гірше вбирають вологу. Однак замість того, щоб купувати дорогі кондиціонери для пом’якшення тканини, можна скористатися простим і дієвим способом, який справді працює. Розповідаємо, як повернути своїм рушникам приємну м’якість за допомогою підручних засобів.

Оцет та ефірна олія — натуральна альтернатива дорогим кондиціонерам

Досвідчені господині рекомендують використовувати звичайний столовий оцет 9%, він ефективно розчиняє залишки мийних засобів, дезінфікує і пом’якшує тканину. А декілька крапель ефірної олії додадуть приємного аромату рушникам.

Як правильно застосовувати оцет.

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Візьміть склянку оцту, приблизно 200 мл, і додайте прямо в барабан пральної машинки разом із рушниками. За бажанням капніть у відсік для кондиціонера 5–7 крапель улюбленої ефірної олії, наприклад, лаванди чи евкаліпту. Увімкніть звичайний режим прання, температура має бути до 60°C. Після прання рекомендовано додаткове полоскання, щоб повністю усунути запах оцту. Результат вас приємно здивує: рушники стануть м’якішими, легшими й приємними на дотик, неначе щойно з магазину.

Які додаткові поради, щоб рушники завжди залишалися м’якими

Не треба постійно використовувати кондиціонер для білизни, він накопичується у волокнах і знижує поглинання вологи. Уникайте пересушування. Якщо сушите рушники в сушарці чи на сонці, не залишайте їх надовго, щоб не стали «дерев’яними». Не перевантажуйте пральну машинку. Рушникам потрібно місце, щоб вони гарно виполоскалися. Рушники варто прати окремо. Не змішуйте махрові рушники з одягом із блискавками чи ґудзиками, які можуть пошкодити волокна. Сушіть у природний спосіб. Якщо є можливість, рушники треба сушити на свіжому повітрі, але не під прямими сонячними променями.