Одразу мінус 10 кілограмів: п’ять стильних речей, які допоможуть приховати живіт

Будь-які недоліки фігури можна легко замаскувати одягом, якщо знати, як це правильно зробити. І живіт також реально приховати, якщо вдягнути відповідну річ. Розповідаємо, як за допомогою цих п’яти речей замаскувати живіт та інші недоліки своєї фігури і підкреслити свою природню красу.

Сукня

Як приховати живіт / Фото: pixabay.com

Напевно, кожна жінка любить цей одяг, незважаючи на свої форми та вік. Втім, не кожній відомо, як приховати недоліки своєї фігури за допомогою цього одягу. Можна вибирати сукню вільного крою із цупкого матеріалу нижче коліна. Така річ триматиме пишну фігуру за рахунок тканини, і живота не буде видно. Ще можна скористатися баскою – це пояс, який одягається поверх сукні, він також добре тримає форми, підкреслюючи сексуальні вигини фігури.

Джинси з високою посадкою

Як приховати живіт / Фото: pixabay.com

За рахунок високої посадки живіт у таких джинсах не видно. Тим паче, що наразі такі штани на піку модних трендів, тому ваш образ буде стильним та елегантним водночас. Доповнити джинси з високою посадкою можна светром, піджаком чи сорочкою. Головне, щоб ці речі були прямого чи вільного крою. Тоді ваш образ буде органічним та приголомшливим.

Однотонний одяг

Як приховати живіт / Фото: pixabay.com

Якщо ви власниця пишної фігури тоді вам варто відмовитися від візерунків та принтів. Слід надавати перевагу монохромним кольорам в одязі, за рахунок чого ваш образ виглядатиме стильно та вишукано. Можна вибирати будь-які кольори, головне, щоб одяг був монохромний, надавайте перевагу глибоким відтінкам природніх кольорів.

Довгі светри

Як приховати живіт / Фото: pixabay.com

Якщо ви маєте кілька зайвих кілограмів, такий одяг стане для вас стильним і водночас теплим порятунком. Подовжені светри вільного крою або сукні-светри витягують образ, роблять його стрункішим та елегантним. Тим паче, що така річ не потребує доповнення, оскільки светр прекрасно зіграє самостійно. Доповнити його варто грубими черевиками або високими чоботами.

Піджак вільного крою

Як приховати живіт / Фото: pixabay.com

Якщо ви не знаєте, як замаскувати недоліки своєї фігури, тоді придбайте вільний піджак, який стане вашою улюбленою річчю. Оскільки такий одяг вкрай універсальний, його можна одягати з брюками, джинсами чи сукнями. Такий аутфіт буде ідеальним як для ділових буднів, так і на святкові події.

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