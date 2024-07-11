Одразу мінус 10 років: названо чотири омолоджувальні стрижки для жінок за 50

Якщо хтось вважає, що жінкам за 50 не підходять ультрасучасні стрижки, то така думка є помилковою. Адже модні зачіски адаптовані під будь-який вік, саме тому вони на піку шаленої популярності. Стилісти назвали чотири омолоджувальні стрижки, які цього літнього сезону будуть на вершинах модного олімпу. Розповідаємо, які ідеальні зачіски для жінок за 50 на літо 2024.

Подовжений боб

Які трендові стрижки для жінок за 50 / Фото: Freepik

Щоб створити елегантний та сучасний образ, варто обирати саме цю стрижку. Зачіска підходить для всіх типів обличчя та будь-якої структури волосся. Її роблять на волосся середньої довжини, стрижка надає об’єму та візуальної густоти, тому стане порятунком для власниць тонких локонів. Подовжений боб полюбляють світові зірки та аристократія, адже вона робить образ ефектним і досконалим, кожна жінка з такою стрижкою почуватиметься неперевершеною.

Піксі

Які трендові стрижки для жінок за 50

Така коротка стрижка кардинально омолоджує і надає локонам надзвичайного об’єму. Її роблять на коротке волосся, акцентуючи зачіску чубчиком, тому вона має не лише омолоджувальний, а ще коригувальний ефект. Піксі вигідно підкреслює вилиці та прибирає непотрібний об’єм у зоні щелепи, робить лице більш витонченим. За рахунок пасом різної довжини стрижка надає волоссю об’єму і чіткої структурованості, тому її не потрібно укладати.

Каскад

Які трендові стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Каскад – це багатошарова стрижка, яку роблять на волосся будь-якої довжини. За рахунок градуювання пасом, волосся рухається під час ходьби, що надає загальному образу грайливості та свіжості. Каскад буває різного ступеню градуювання, тому кожна пані зможе вибрати для себе ідеальний варіант.

Асиметричний боб

Які трендові стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Стрижка перебуває на піку популярності вже багато років і не збирається здавати своїх позицій. Її особливістю є те, що один бік коротший за інший, це надає загальному образу розкоші та лоску. За рахунок своєї форми зачіска має коригувальний ефект, увиразнює погляд і робить вилиці більш витонченими. Асиметричний боб не потребує укладання, достатньо збити локони руками – і ваш досконалий образ готовий. Така стрижка гарно відростає, тому вам не доведеться ходити до свого майстра кожні три місяці.

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