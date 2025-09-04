Одразу мінус 10 років: омолоджувальні стрижки для жінок за 60, які довго тримають форму й об’єм

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 60 / © Freepik

Вік — це не причина відмовлятися від стильних стрижок. Навпаки, правильно підібрана зачіска може повністю змінити образ, освіжити зовнішність і навіть прибрати десяток років. Для жінок після 60 важливо, щоб стрижка не лише підкреслювала красу, але й була зручною у догляді, тримала форму та додавала волоссю об’єму. Стилісти назвали п’ять найкращих зачісок, які ідеально підходять для зрілих пані.

Текстурований боб-каре

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 60

Легкі шари цієї стрижки створюють об’єм і рухливість навіть для тонкого волосся. Стрижка зручна у повсякденному догляді, достатньо швидко висушити феном — і локони самі лягають у потрібну форму. Боб-каре робить волосся візуально густішим та додає динаміки, за рахунок цього загальний образ омолоджується на 10-15 років.

Багатошарова стрижка

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 60 / © pixabay.com

Ця зачіска дарує м’який контур, що згладжує вікові зміни на шкірі обличчя та додає жіночності. Ідеальний вибір для тих, хто не хоче стригтися дуже коротко. Якщо сушити пасма феном назад, обличчя відкривається і стає молодшим, більш виразним і привабливим.

Піксі з подовженими бакенбардами

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 60 / © Mixnews

Ефектна, сучасна й практична стрижка, яка має стильний вигляд і тримає форму без щоденного укладання. Подовжені бакенбарди візуально витягують овал обличчя, а рвані шари додають об’єму. Така піксі робить риси більш чіткими, підкреслює очі та має виражений омолоджувальний ефект.

Моб із м’якими хвилями

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 60 / © Mixnews

Стрижка поєднує риси класичного боба та модну довжину волосся. Легка хвиляста текстура надає зачісці природності й об’єму без стайлінгу. Такий варіант підходить для овального, круглого та серцеподібного обличчя, додає ніжності та робить образ елегантним.

Біксі з подовженим чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 60

Цей варіант стрижки — ідеальне поєднання боба та піксі із м’якими шарами. Чубчик, що спадає на очі, маскує зморшки на лобі, а об’єм у зоні скронь і верхівки робить обличчя свіжішим і молодшим років на десять. Ця стрижка створює ілюзію густого, здорового волосся та підлаштовується під різні форми обличчя.