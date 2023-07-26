Одяг якого кольору потрібно носити в спеку, щоб не пітніти та почуватися комфортно

Одяг, якого кольору потрібно уникати у спеку. Якщо з чорним все ясно, то інші кольори можуть здивувати

Колір одягу, який ми вибираємо, впливає на наше самопочуття у спекотні літні дні.

Не лише наше тіло, шкіра, поглинаючи енергію світла, нагрівається, що приводить до пітливості і навіть до теплових ударів, велике значення тут відіграє одяг, який ми носимо. Точніше, його колір може в більшій чи меншій степені поглинати сонячне тепло.

Як колір одягу впливає на підвищення температури у спеку

Наскільки той чи інакший колір відбиває, чи поглинає сонячні промені видно під телевізором.

Кольори під теловізором/ фото: informator.ua

Білий та сірий колір відбивають сонячне тепло, чорний - поглинає, з цими кольорами все ясно. А от жовтий та червоний кольори приємно здивує. Жовтий колір непогано захищає від спеки. Червоний колір, особливо, якщо він світлого відтінку також можна носити влітку, коли спекотно.

А ось про зелений та синій кольори одягу всупереч очікуванням краще забути у спекотні дні. І якщо з темно-зеленим кольором все зрозуміло (темний відтінок поглинає зазвичай світло), то як показують дослідження неочікувано виявилося, що буде дуже спекотно у світло-зеленому вбранні.

Також небажано носити у спеку одяг фіолетового кольору, який лише на декілька градусів поступається чорному.

Звичайно не потрібно забувати й про матеріал одягу. Щоб був нормальний теплообмін, і тіло не перегрівалося, вибирайте бавовняний та лляний одяг. Натуральні тканини має гарну повітропроникність, що дозволяє шкірі дихати та охолоджуватися. Водночас синтетичні матеріали перегрівають тіло.

Читайте також: