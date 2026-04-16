Один дешевий засіб знищить бур’яни та відлякає шкідників: як це працює

Білий оцет, який зазвичай використовують у побуті, може стати корисним інструментом і для догляду за садом — однак застосовувати його слід обережно та точково.

Головний садівник Audley Stanbridge Earls Марк Двеллі зазначив, що оцет добре підходить для окремих завдань, зокрема боротьби з бур’янами, очищення поверхонь і догляду за інструментами, але не є універсальним засобом.

Один із найпоширеніших способів використання — видалення бур’янів. Для цього радять змішати літр води з невеликою кількістю білого оцту та столовою ложкою засобу для миття посуду. Суміш наносять безпосередньо на бур’яни у спекотну сонячну погоду. Завдяки оцтовій кислоті рослини швидко зневоднюються і гинуть протягом доби. Водночас експерт наголошує: розпилювати розчин на клумбах не варто, щоб не пошкодити культурні рослини.

Також оцет можна використовувати для відлякування шкідників. Зокрема, він допомагає відвадити мурах і навіть деяких тварин. Для цього тканину змочують оцтом і розкладають у місцях їхньої активності. У суху сонячну погоду такий метод може порушити маршрути мурах.

Ще одна сфера застосування — очищення твердих поверхонь. Розчин оцту з водою у пропорції 1:1 допомагає прибрати бруд і водорості з патіо. Його наносять на поверхню, залишають на 30–60 хвилин, після чого чистять щіткою і змивають. Водночас деякі матеріали можуть пошкоджуватися під дією оцту, тому їх слід попередньо перевірити.

Крім того, цей засіб підходить для очищення садового інструменту. Суміш оцту та води у рівних частинах допомагає видалити іржу, що може знизити ризик поширення ґрунтових захворювань.

Також білий оцет іноді застосовують для підкислення ґрунту. Для цього до літра води додають дві столові ложки оцту та поливають рослини, які потребують кислого середовища, зокрема азалії, гортензії або чорницю. При цьому важливо вносити розчин у ґрунт, а не на листя.

