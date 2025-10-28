ТСН у соціальних мережах

Один дивний лайфгак із картонними коробками врятує ваш сад — деталі

«Картоновий метод» допомагає боротися з бур’янами, утримує вологу та живить ґрунт.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коробки

Коробки / © Credits

Садівникам радять не викидати старі картонні коробки, а використовувати їх із користю — просто закопати в землю. Такий метод допомагає одночасно боротися з бур’янами, утримувати вологу в ґрунті та навіть захищати рослини від перших заморозків.

Про це повідомило видання Express.

Блогерка Емі Мей, відома в соцмережах під ніком @ThePlantRealm, називає його «картоновим методом», або листовим мульчуванням — технікою, що передбачає створення кількох шарів, подібно до лазаньї.

За словами Емі, усе просто: потрібно розкласти сплющені коробки навколо саджанців, добре їх полити, а зверху засипати шаром ґрунту. Картон блокує сонячне світло, не даючи бур’янам проростати, а з часом розкладається, збагачуючи землю корисним вуглецем.

Глядачі у коментарях були в захваті від ідеї. «Це така розумна ідея, дякую! Я бачу, що в майбутньому у мене буде менше бур’янів», — написала одна жінка. Інші додають, що черв’яки обожнюють картон.

Фахівці радять перед використанням знімати зі швів коробок скоби, скотч і кольорові покриття, оскільки оброблений картон може виділяти хімікати та зашкодити рослинам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підготувати хризантеми до зимового спокою, щоб вони успішно пережили холоди і знову потішили рясним цвітінням наступного року.

