Один дивний лайфгак із картонними коробками врятує ваш сад — деталі
«Картоновий метод» допомагає боротися з бур’янами, утримує вологу та живить ґрунт.
Садівникам радять не викидати старі картонні коробки, а використовувати їх із користю — просто закопати в землю. Такий метод допомагає одночасно боротися з бур’янами, утримувати вологу в ґрунті та навіть захищати рослини від перших заморозків.
Про це повідомило видання Express.
Блогерка Емі Мей, відома в соцмережах під ніком @ThePlantRealm, називає його «картоновим методом», або листовим мульчуванням — технікою, що передбачає створення кількох шарів, подібно до лазаньї.
За словами Емі, усе просто: потрібно розкласти сплющені коробки навколо саджанців, добре їх полити, а зверху засипати шаром ґрунту. Картон блокує сонячне світло, не даючи бур’янам проростати, а з часом розкладається, збагачуючи землю корисним вуглецем.
Глядачі у коментарях були в захваті від ідеї. «Це така розумна ідея, дякую! Я бачу, що в майбутньому у мене буде менше бур’янів», — написала одна жінка. Інші додають, що черв’яки обожнюють картон.
Фахівці радять перед використанням знімати зі швів коробок скоби, скотч і кольорові покриття, оскільки оброблений картон може виділяти хімікати та зашкодити рослинам.
