Як змусити фіалку зацвісти / © pixabay.com

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Чим найкраще підживити фіалки у травні, щоб вони швидко зацвіли

Для підживлення фіалок чудово підійдуть комплексні добрива, що містять три важливі мікроелементи — калій, фосфор і азот. Ці речовини відіграють ключову роль у підтримці здоров’я кімнатної квітки і стимулюватимуть її активне цвітіння. Найкращим джерелом цих корисних речовин вважається монофосфат калію.

Аби підживлення принесло максимальну користь і не нашкодило кімнатній рослині, важливо дотримуватися інструкції, вказаної на упаковці добрива. Якщо з якихось причин інструкції немає, рекомендовано розводити один грам добрива в літрі води. Рідину треба добре перемішати і використовувати для підживлення фіалок. Досвідчені флористи рекомендують перед підживленням полити квітку, щоб захистити кореневу систему від опіків, які можуть бути викликані добривом.

Чим ще можна підживити фіалку, щоб вона зацвіла

Рекомендовано також вносити добрива, приготовані власноруч.

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Кавова гуща. Якщо у вас вдома є кавові відходи, не варто їх викидати, вони не лише підживлять квітку, а й покращать структуру ґрунту. Зробіть суміш із кавової гущі та землі й підсипте під рослину. Варто знати, що не можна поливати фіалку настоєм із кавової гущі, бо квітка може захворіти.

Деревний попіл містить вкрай цінні елементи — фосфор та калій, які необхідні для розвитку та цвітіння кімнатних рослин. До того ж, це добриво розкислює ґрунт і захищає від комах-шкідників. Щоб приготувати добриво, треба на літр води додати столову ложку деревного попелу і дати розчинові настоятися декілька годин. Перед внесенням підживлення необхідно перемішати, щоб не було осаду, і поливати фіалку раз на 14 днів.