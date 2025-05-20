Як можна знизити калорійність картоплі та рису / © Pixabay

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Експерти розповіли, як за допомогою простої температурної хитрості звичайні рис і картопля набувають більше користі для здоров’я.

Вся справа у перетворенні структури крохмалю. Коли вже готову їжу спочатку охолодити, а потім розігріти, частина вуглеводів змінюється на так званий резистентний крохмаль.

Цей вид крохмалю не засвоюється в тонкому кишківнику, натомість стає поживою для корисних бактерій товстої кишки.

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Такий процес, який називають ретроградацією, дозволяє знизити калорійність страви майже вдвічі, не змінюючи її об’єм.

Резистентний крохмаль не просто допомагає “обманути” лічильник калорій, а й позитивно впливає на травлення.

Він довше підтримує відчуття ситості, сприяє здоров’ю кишечника і зменшує ймовірність розвитку небезпечних захворювань, включно з раком.

Для людей з діабетом цей тип крохмалю особливо корисний, бо має низький глікемічний індекс і не викликає різких стрибків цукру в крові.

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Фахівці підкреслюють, що цей спосіб працює з будь-якими продуктами, багатими на крохмаль — від вівсянки до різних бобових.

Головне — спочатку приготувати страву, потім дати їй охолонути до кімнатної температури, а після цього знову підігріти.

Цей простий лайфгак змінює ставлення до “негативних” гарнірів, перетворюючи їх на корисний і безпечний елемент щоденного харчування.