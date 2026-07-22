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Чимало людей упевнені, що для підзарядки смартфона підійде будь-який USB-кабель, який опинився під рукою. Проте фахівці застерігають: купівля дешевого аксесуара в першому-ліпшому супермаркеті чи на заправці може зіграти з власником гаджета злий жарт.

Спроба зекономити кілька гривень нерідко повертається пошкодженням акумулятора чи плати пристрою, що згодом виливається у дорогий ремонт або й купівлю нового смартфона, про це пише американське технологічне видання BGR.

Чому не варто використовувати дешеві USB-кабелі

Дешеві зарядні пристрої позбавлені потрібних мікросхем і захисних резисторів, через що пристрій і зарядка не можуть правильно контролювати подачу струму. Замість безпечного процесу телефон отримує нестабільну потужність, яка сильно перегріває акумулятор, знижує його ємність і суттєво уповільнює заряджання.

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Крім того, якість матеріалів у таких дротах настільки низька, що вони легко сплавляються чи викликають коротке замикання. Це загрожує не лише втратою даних під час підключення до ПК, а й ризиком розплавити порт, спалити материнську плату чи навіть спровокувати пожежу.

Як розпізнати відрізнити дешевий USB-кабель від дорогого

Розпізнати якісний USB-кабель дедалі важче, адже підробки стають переконливішими. Надійний варіант — шукати офіційне маркування, як-от від USB Implementers Forum (USB-IF), і перевіряти його через їхній онлайн-каталог. Фахівці радять також звернути увагу й на упаковку: розмитий друк чи помилки в текстах одразу викривають фальшивку.

Саме виконання теж підкаже правду. Хороший кабель вирізняється щільним нейлоновим обплетенням або якісним силіконом (TPE), а його штекер входить у роз’єм щільно, без люфту. Якщо ж під час підключення дріт відчутно гріється, а телефон починає заряджатися повільніше — це чіткий сигнал негайно замінити аксесуар.

Як правильно заряджати смартфон — останні новини

Сучасні смартфони автоматично припиняють зарядку після досягнення 100%, тому періодичне перебування на повній зарядці не є критично небезпечним. Однак фахівці радять не тримати пристрій підключеним годинами, особливо вночі, щоб уникнути перегрівання та передчасного зношування акумулятора.

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Водночас фахівці зазначають, що користуватися телефоном під час заряджання технічно безпечно завдяки сучасним системам захисту. Однак цього не варто робити, оскільки активне використання спричиняє перегрівання та уповільнює зарядку, що з часом прискорює старіння батареї.

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