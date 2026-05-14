Один несподіваний інгредієнт прибирає гіркоту кави: цукор більше не потрібен

Кава

Любителі чорної кави можуть зробити напій менш гірким без молока та цукру за допомогою одного простого інгредієнта — звичайної солі. Саме такий спосіб покращення смаку порадив медичний працівник доктор Каран Раджан.

Про це повідомило видання Express.

За словами лікаря, достатньо додати до кави дрібку солі. Він пояснив, що сіль допомагає блокувати рецептори гіркоти на язиці, через що смак напою стає м’якшим і приємнішим. Завдяки цьому потреба додавати цукор може зменшитися.

Експерти з Espresso Works також підтримали цей спосіб. Вони зазначили, що сіль не лише пом’якшує різкість чорної кави, а й допомагає краще розкрити природні смакові нотки зерен. Зокрема, йдеться про горіхові відтінки та легку природну солодкість, яка є у деяких сортів кави.

Фахівці додають, що сіль може впливати не тільки на смак, а й посилювати аромат напою. При цьому для ефекту достатньо зовсім невеликої кількості.

Окрему увагу експерти звертають і на можливу користь чорної кави для здоров’я. Помірне споживання кави може бути пов’язане зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу. Також деякі дослідження свідчать про можливий захисний ефект щодо нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

Крім цього, ранкова чашка чорної кави може допомагати підтримувати вагу та здоров’я кишківника. Одне з досліджень також показало, що вживання трьох-п’яти чашок кави на день може бути пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань на 15%.

Водночас науковці наголошують, що кава має складний склад і впливає на організм по-різному. У Національній медичній бібліотеці зазначають, що обсмажена кава містить понад тисячу біологічно активних сполук. Серед них — кофеїн, хлорогенові кислоти, а також дитерпени кафестол і кахвеол.

Дослідники вказують, що деякі компоненти кави можуть мати антиоксидантні, протизапальні, антифібротичні або потенційно протиракові властивості. Водночас окремі речовини здатні впливати на рівень холестерину, тому медики радять вживати каву помірно.

