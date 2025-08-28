Як відчистити ванну від вапні, іржі та жовтизни / © Freepik

З часом навіть найакуратніші господині стикаються з проблемою — ванна втрачає білизну, з’являється вапняний наліт і неприємна жовтизна. Однак не варто засмучуватися чи одразу купувати дорогі засоби, а потім витрачати купу сил та часу на чищення сантехніки. Адже є простий метод, який допоможе швидко повернути вашій ванні бездоганну білизну. І все, що для цього треба, вже є на вашій кухні.

Як швидко відчистити ванну від жовтизни та вапняного нальоту

Сода як основа очищення. У миску насипте приблизно пів пачки харчової соди. Поступово додайте трохи води й перемішайте до густої пастоподібної суміші. Обов’язково одягніть гумові рукавички, щоб захистити руки. Нанесіть отриману пасту губкою на вологу поверхню ванни та рівномірно розподіліть. Залиште на 10-15 хвилин, щоб засіб добре відпрацював.

Лимонна кислота для ідеального результату. В окрему ємність насипте склянку теплої води й додайте пакетик лимонної кислоти, добре перемішайте, щоб кристали повністю розчинилися. Отриманий розчин нанесіть поверх шару содової пасти за допомогою губки чи розпилювача. Коли почнеться активна реакція з легким шипінням, це означатиме, що вапняний наліт і жовтизна почали руйнуватися. Залиште суміш ще на 5-7 хвилин.

Фінальний етап. Ретельно змийте залишки засобу теплою водою, після чого витріть поверхню насухо м’якою тканиною. Результат вас неодмінно потішить, адже ванна знову сяятиме білизною, наче щойно з магазину.

Чому цей метод чищення ванни вважається найкращим

Сода м’яко відчищає забруднення та виступає абразивом, який не пошкоджує емаль.

Лимонна кислота розчиняє вапняний наліт і надає поверхні бездоганного блиску.

У тандемі ці продукти діють значно потужніше, ніж більшість магазинних засобів, до того ж вони абсолютно безпечні для здоров’я.