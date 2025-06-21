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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
1 хв

Один погляд — і ви все зрозумієте: як перевірити ще на ринку, що черешня оброблена хімією

Буває важко зрозуміти, чи ягоди перед вами були оброблені хімією, чи вони все ж безпечні для здоров’я. Експерти кажуть, що є одна важлива деталь, яка може вам допомогти.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як не купити оброблену хімією черешню

Як не купити оброблену хімією черешню / © unsplash.com

Дуже часто ягоди, особливо, якщо їх везуть в магазин чи на ринок здалеку, обробляють в дорозі хімічними препаратами, щоб захистити від хвороб, шкідників та сформувати більш привабливий вигляд.

В кращому разі оброблена черешня буде просто несмачною, але в гіршому її споживання може викликати харчове отруєння.

На яку ж важливу деталь слід звернути увагу, коли обираєте свіжу черешню?

Черешню, яка була оброблена хімікатими, виділяє бліда заглибина на плодах.

Там, де плодоніжка кріпиться до ягоди, на плодах є невелике заглиблення. Якщо черешня недавно була оброблена отрутохімікатами, то в цій заглибині з’являється ледь помітний білий наліт.

Справа в тому, що ягоди під час транспортування труться одна об одну, а тому наліт стирається, а ось в заглибині він залишається.

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Дата публікації
Кількість переглядів
454
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