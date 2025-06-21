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Один погляд — і ви все зрозумієте: як перевірити ще на ринку, що черешня оброблена хімією
Буває важко зрозуміти, чи ягоди перед вами були оброблені хімією, чи вони все ж безпечні для здоров’я. Експерти кажуть, що є одна важлива деталь, яка може вам допомогти.
Дуже часто ягоди, особливо, якщо їх везуть в магазин чи на ринок здалеку, обробляють в дорозі хімічними препаратами, щоб захистити від хвороб, шкідників та сформувати більш привабливий вигляд.
В кращому разі оброблена черешня буде просто несмачною, але в гіршому її споживання може викликати харчове отруєння.
На яку ж важливу деталь слід звернути увагу, коли обираєте свіжу черешню?
Черешню, яка була оброблена хімікатими, виділяє бліда заглибина на плодах.
Там, де плодоніжка кріпиться до ягоди, на плодах є невелике заглиблення. Якщо черешня недавно була оброблена отрутохімікатами, то в цій заглибині з’являється ледь помітний білий наліт.
Справа в тому, що ягоди під час транспортування труться одна об одну, а тому наліт стирається, а ось в заглибині він залишається.