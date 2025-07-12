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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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66
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Один продукт з кухні — томати плодоноситимуть до вересня: допомагає від фітофтори, а плоди виростають по 600 г кожен

Хочете зібрати в кілька разів більше соковитих помідорів? Використайте простий засіб — звичайне кисле молоко. Ефект здивує з першого разу!

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке підживлення допомагає збільшити кількість зав'язів на помідорах в три рази

Яке підживлення допомагає збільшити кількість зав’язів на помідорах в три рази / © unsplash.com

Фітофтора — підступний ворог кожного городника. Цей грибок стрімко знищує томати, вражаючи не лише плоди, а й самі кущі. Найгірше — початок хвороби минає непомітно: перші ознаки з’являються, коли вже запізно рятувати врожай.

Якщо на звороті листя з’явився білий наліт, плоди вкриваються темними плямами, стебла темніють, а квітки сохнуть — це тривожні сигнали: томат атакує фітофтора. Хвороба розвивається блискавично, залишаючи все менше шансів на порятунок. Врятувати врожай можна лише одним способом — діяти негайно! Потрібно зміцнити рослини й підвищити їхню стійкість, застосовуючи ефективну профілактику вже при перших ознаках.

Кисломолочні бактерії — природна зброя проти фітофтори! Саме тому досвідчені городники використовують кисле молоко як ефективний засіб для поливу томатів. Воно не лише витісняє грибок, а й зміцнює клітини рослини, роблячи плоди більшими, соковитішими та смачнішими. Щоб приготувати цілющий розчин, змішайте кисле молоко з відстояною водою у пропорції 1:1. Добре перемішайте і поливайте виключно під корінь. Орієнтовна норма — 1 літр на кожен кущ.

Головне правило — використовувати лише натуральний, свіжий кисляк без жодних домішок. Вносити підживлення слід увечері або в похмурий день, щоб захистити коріння від опіків. Цей простий, але дієвий засіб не тільки зміцнить імунітет томатів, а й суттєво підвищить урожайність і допоможе рослинам вистояти перед фітофторою.

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