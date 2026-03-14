Один простий трюк із волоссям може повністю змінити ваш образ: порада стилістів

Стрижка. / © Freepik

Реклама

Зміна проділу може повністю змінити ваш зовнішній вигляд. Перехід на носіння волосся збоку, посередині або в будь-якому іншому напрямку змінює те, як волосся обрамляє обличчя.

Чому панянкам варто змінити улюблений проділ, розповіли стилісти British Vogue.

Хоча роки носіння одної і тієї ж зачіски викликають страх перед зміною образу. Втім, є підстави змінювати свій стиль з віком. Новий проділ — це неймовірно простий початок.

Реклама

Чому проділ по центру?

Поділ по центру створює класичний, симетричний і строгий образ. Найкраще підходить для овальної форми обличчя, але може підкреслити несиметрію.

Проділ посередині допомагає рівномірно розподілити об’єм волосся, а також дозволяє йому спадати таким чином, що це одночасно виглядає привабливо та сучасно.

«Проділ посередині створює тінь навколо обличчя, з рівною кількістю волосся з обох боків. Це може пом’якшити риси. Особливо — якщо у вас кругле або квадратне обличчя», — розповіла стилістка Марія Барасю

Втім, водночас проділ посередині може видовжити і без того довге обличчя та зробити його візуально складнішим. Для довгастих облич стилістка також пропонує спробувати цю зачіску, але залишити корені гладкими, а потім зробити м’які хвилі, починаючи від скронь або вилиць.

Реклама

Користь для здоров’я

Варто зауважити, що зміна проділу також допомагає волоссю «відпочити». Якщо постійно носити його на один бік, волосся в цій зоні звикає і стає пласким, а шкіра голови піддається більшому навантаженню.

Нагадаємо, ми писали про стрижку, яка набирає шаленої популярності у світі, а також пасує всім жінкам без винятку.