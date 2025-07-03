Один прийом, який зробить ваш часник більшим і соковитішим

Часник / © unsplash.com

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Щороку городники стикаються з однією і тією ж проблемою: попри всі старання, вирощений часник залишається дрібним. Причину цього багато хто шукає в ґрунтах, сортах чи добривах. Проте досвідчені господарі знають: головний секрет — у правильному видаленні стрілки. І мова не про звичайне обрізання.

Про це пише Pixelinform.

Під час росту озимого часнику на ньому з’являються квітконоси — стрілки. Їх обрізають, щоби рослина не витрачала сили на цвітіння, а вкладала всю енергію в підземну головку.

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Проте звичайне обрізання — це лише половина справи. Найбільш ефективно — видаляти стрілку разом із так званою «п’яткою», де зосереджені гормони росту.

Як це зробити правильно:

Коли стрілка скрутилася в кільце (виглядає як «поросячий хвостик») — настав ідеальний момент. Потрібно взяти її біля основи та різким, але акуратним рухом тягнути строго вниз уздовж стебла. Ви відчуєте характерний хрускіт — це вийшла стрілка разом із білою «п’яткою» довжиною 3–5 см. Саме цей прийом знімає гормональне «гальмо» й змушує рослину максимально нарощувати головку.

Цей простий агротехнічний прийом дає реальні результати: головки виростають на 20–40% більшими, щільнішими, краще зберігаються й мають насиченіший смак.

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А видалені молоді стрілки не викидайте — з них виходить чудовий песто або хрустка закуска.

Тепер цей секрет знаєте і ви. І якщо ваші сусіди почнуть запитувати, чому у вас часник більший — можете вже не мовчати.

Нагадаємо, усього два кущі кабачків можуть дати стільки плодів, що вистачить на всю родину. Але для цього важливо знати кілька нюансів.