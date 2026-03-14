- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
Один трюк — і тюль знову має вигляд, наче щойно з магазину: прості поради для фіранок, що сяють
Спочатку тюль потрібно покласти у спеціальний мішок для прання, а потім помістити в пральну машину.
І тут важливий момент: починати потрібно не з основного прання, а з полоскання. В барабан влийте 1 столову ложку будь-якого засобу для миття посуду. Він буде чудово працювати навіть у холодній воді і допоможе розчинити жир, бруд та пил.
Тільки після цього запустіть основне прання в чистій воді.
Перед пранням додайте в барабан 1 столову ложку відбілювача, а у відсік для кондиціонеру влийте суміш із 70 мл води і ½ чайної ложки синьки.
Прати потрібно близько 1 години за температури 40 градусів.
Вологий тюль після прання потрібно дістати і повісити на вікно одразу — тоді він розправиться під власною вагою і буде мати охайний вигляд.
Головний секрет цього методу полягає в синьці, яка нейтралізує жовтизну, тому навіть дуже старий і вицвілий тюль матиме вигляд, наче щойно з магазину.