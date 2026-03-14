ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Один трюк — і тюль знову має вигляд, наче щойно з магазину: прості поради для фіранок, що сяють

Спочатку тюль потрібно покласти у спеціальний мішок для прання, а потім помістити в пральну машину.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як випрати тюль в пральній машині

Як випрати тюль в пральній машині / © pexels.com

І тут важливий момент: починати потрібно не з основного прання, а з полоскання. В барабан влийте 1 столову ложку будь-якого засобу для миття посуду. Він буде чудово працювати навіть у холодній воді і допоможе розчинити жир, бруд та пил.

Тільки після цього запустіть основне прання в чистій воді.

Перед пранням додайте в барабан 1 столову ложку відбілювача, а у відсік для кондиціонеру влийте суміш із 70 мл води і ½ чайної ложки синьки.

Прати потрібно близько 1 години за температури 40 градусів.

Вологий тюль після прання потрібно дістати і повісити на вікно одразу — тоді він розправиться під власною вагою і буде мати охайний вигляд.

Головний секрет цього методу полягає в синьці, яка нейтралізує жовтизну, тому навіть дуже старий і вицвілий тюль матиме вигляд, наче щойно з магазину.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie