Як випрати тюль в пральній машині

Реклама

І тут важливий момент: починати потрібно не з основного прання, а з полоскання. В барабан влийте 1 столову ложку будь-якого засобу для миття посуду. Він буде чудово працювати навіть у холодній воді і допоможе розчинити жир, бруд та пил.

Тільки після цього запустіть основне прання в чистій воді.

Перед пранням додайте в барабан 1 столову ложку відбілювача, а у відсік для кондиціонеру влийте суміш із 70 мл води і ½ чайної ложки синьки.

Реклама

Прати потрібно близько 1 години за температури 40 градусів.

Вологий тюль після прання потрібно дістати і повісити на вікно одразу — тоді він розправиться під власною вагою і буде мати охайний вигляд.

Головний секрет цього методу полягає в синьці, яка нейтралізує жовтизну, тому навіть дуже старий і вицвілий тюль матиме вигляд, наче щойно з магазину.