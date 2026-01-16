ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
601
Час на прочитання
1 хв

Один трюк — і ваш борщ насичено червоний: бабусина порада, яка реально працює

Приготувати борщ яскравого червоного кольору — завдання не з простих. Але існує один секрет, як зробити його насиченим і по-справжньому апетитним.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зробити борщ червоним

Як зробити борщ червоним / © pexels.com

Борщ — це не просто суп, а символ української кухні та домашнього тепла. У цій страві важливі всі деталі: від підбору інгредієнтів до кольору готового борщу. Найбільше розчарування кожної господині — коли замість яскравого червоного борщу на столі опиняється рудувате частування. Щоб уникнути цього, досвідчені кухарі радять використовувати… звичайний столовий оцет.

Як зробити борщ насичено-червоним

Яскравий колір борщу забезпечує буряк — природний барвник, дуже чутливий до температури та середовища. У лужному або нейтральному середовищі він швидко втрачає колір, а в кислому — залишається стійким і насиченим. Оцет якраз і допомагає «зафіксувати» колір, одночасно врівноважуючи смак.

Але є важлива умова: оцет не можна додавати просто у каструлю з борщем. Щоб отримати ідеальний результат, експерти радять вводити його в засмажку. Коли буряк на сковорідці трохи прогрівся, але ще не почав готуватися, додайте 1 столову ложку оцту на 2–3 літри борщу. Підсолодіть половиною чайної ложки цукру, щоб пом’якшити кислоту.

Потім продовжуйте готувати борщ як зазвичай: доведіть до готовності засмажку і додайте її до м’ясного бульйону. Не забудьте про картоплю та буряк. Результат — борщ яскраво-червоного кольору, ароматний, насичений і справді смачний.

