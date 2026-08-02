Один трюк під час прання, і ваші рушники будуть м’якими роками: що потрібно додати

Як правильно прати рушники / © unsplash.com

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Відразу після покупки рушники зазвичай м’які, хоча їхня поглинальна здатність не найкраща через силікони, що вкривають їхні волокна. Після прання вони краще поглинають воду, але самі волокна стають жорсткими та неприємними на дотик.

Як цьому запобігти? Одна зміна під час прання рушників відновить їхню м’якість та збереже високу поглинальну здатність, пише видання Кobieta.

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Чого краще не робити під час прання рушників?

Найпоширенішою причиною шорсткості рушників є використання занадто великої кількості засобів для прання. Якщо неправильно прополоскати, вони залишаються на волокнах і злипаються. Це призводить до того, що рушники стають жорсткими та гірше поглинають воду. До слова, жорстка вода також призводить до того, що рушники стають неприємними на дотик.

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Одна зміна має найбільше значення

Щоб відновити м’якість ваших рушників, не потрібно багато. Звичайний оцет допоможе видалити залишки прального засобу і накопичення води. Варто додати його під час першого прання рушників.

Під час прання обов’язково уникайте пом’якшувача тканини. Він має протилежний ефект на рушники. Замість того, щоб пом’якшувати, призводить до жорсткості, осідаючи на волокнах. Крім того, пом’якшувач тканини є причиною поступової втрати поглинальної здатності рушників — він «склеює» бавовну. Цей простий трюк збереже ваші рушники довше м’якими.

Як прати рушники, щоб вони довше залишалися м’якими?

Експерти з тканин рекомендують не лише уникати пом’якшувача під час прання рушників, але й обмежувати інші мийні засоби. Важливо ретельно відміряти пральний порошок та не використовувати його занадто багато.

Також рекомендується прати рушники за вказаної виробником температури. Від кип’ятіння рушників все частіше відмовляються, а прання відбувається при температурі 90 градусів. Але і 60 градусів достатньо для знищення бактерій, що викликають запах.

Залиште рушникам достатньо місця в барабані. Не періть їх разом з іншим одягом, який також може спричинити пошкодження бавовни, наприклад, блискавками або липучками. Рушникам потрібно більше місця в барабані, щоб пральна машина могла ретельно їх прополоскати. Якщо у вас жорстка вода — краще увімкнути додаткове полоскання до рушників.

Ще одна помилка, якої припускаються більшість людей

Більшість людей сушать рушники на вішалці у ванній кімнаті після їх використання. Однак це велика помилка. У такому вологому приміщенні рушники погано сохнуть, особливо згорнуті. Тому варто розгорнути їх і повісити на сушарку, радіатор або висушити на сонці, яке має антибактеріальні властивості завдяки ультрафіолетовому випромінюванню. Мокрий рушник — ідеальне середовище для розмноження бактерій, що з часом призводить до появи неприємного запаху.

Як часто слід прати рушники?

Частота прання рушників залежить від їх використання. Рушники, призначені для використання у ванній кімнаті, потребують частішого прання через бактерії, які накопичуються в їхніх волокнах. Рекомендується замінювати їх не ріше, ніж кожні два дні.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як використання звичайної харчової соди під час прання допомагає впоратися зі складними забрудненнями, усунути неприємні запахи та подовжити життя вашої техніки.

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