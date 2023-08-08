Огірки будуть плодоносити до самих холодів: секрети досвідчених господинь

Літо добігає кінця, здавалося б, увесь урожай огірків уже зібрано. Але цілком можливо ласувати хрумкими огірочками до самої осені. Лише потрібно знати декілька нехитрих способів, як продовжити урожайність овочів. У статті зібрано поради, якими діляться досвідчені господині, щоб усі бажаючі могли ласувати свіжими хрумкими огірочками до глибокої осені.

Як продовжити урожай огірків до осені?

Відповідний сорт. Щоб огірки росли і в теплиці, і на відкритому ґрунті до самої осені, потрібно вибирати правильні сорти різних термінів дозрівання та висівати їх поетапно.

Щоб огірки росли і в теплиці, і на відкритому ґрунті до самої осені, потрібно вибирати правильні сорти різних термінів дозрівання та висівати їх поетапно. Відстань між посівами. Дуже важливо дотримуватися оптимальної відстані між рядками, оскільки огірки не люблять густоти, тоді вони погано родять.

Дуже важливо дотримуватися оптимальної відстані між рядками, оскільки огірки не люблять густоти, тоді вони погано родять. Не слід турбувати рослини у серпні. Якщо огірки ростуть на землі, не потрібно їх перекладати. Оскільки пагони рослини випускають коріння, що є допоміжним живленням для неї.

Якщо огірки ростуть на землі, не потрібно їх перекладати. Оскільки пагони рослини випускають коріння, що є допоміжним живленням для неї. Варто оберігати рослини від різких температурних перепадів. Наприкінці серпня та на початку вересня потрібно вкривати огірки на ніч аграрною плівкою, щоб захистити їх від холоду.

Наприкінці серпня та на початку вересня потрібно вкривати огірки на ніч аграрною плівкою, щоб захистити їх від холоду. Регулярно підживлюйте. У серпні корисними будуть підживлення азотними добривами. Також можна обприскувати огірки настоєм попелу. Для приготування настою потрібно 500 г попелу залити 10 л окропу, настояти три доби. Потім необхідно процідити добриво та обробити огірки.

У серпні корисними будуть підживлення азотними добривами. Також можна обприскувати огірки настоєм попелу. Для приготування настою потрібно 500 г попелу залити 10 л окропу, настояти три доби. Потім необхідно процідити добриво та обробити огірки. Поливайте теплою водою та робіть мульчування. Потрібно постійно поливати кущі теплою водою та мульчувати торфом, тирсою, компостом чи просто травою.

Потрібно постійно поливати кущі теплою водою та мульчувати торфом, тирсою, компостом чи просто травою. Регулярно збирайте урожай. Потрібно вчасно збирати огірки, щоб овочі росли до самої осені.

Як захистити огірки від хвороб?

Огірки дуже примхливі, особливо можуть хворіти у серпні та на початку осені. Хворобам рослини сприяє недостатня кількість поживних речовин, тому потрібно ретельно стежити за її здоров’ям. Якщо огірки хворіють, це відразу позначається на листі: воно змінює колір та сохне. Також розвиткові хвороб у таку пору сприяють погана вентиляція і холодні ночі з росою, які настають саме у серпні.

Якщо ви помітили захворювання огірків, необхідно обірвати уражене листя та декілька днів не поливати кущі. Обов’язково на ніч потрібно вкривати огірки, щоб зберегти достатню кількість тепла. Уражені кущі можна полити розчином із содою. Для його приготування потрібно взяти 100 г соди, розчинити у 10 л теплої води та рясно обробити кущі.

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