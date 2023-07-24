Огірки витримають будь-яку спеку: додайте у воду один компонент, щоб пришвидшити зростання плодів

В період сильної літньої спеки кожен власник городу намагається потурбуватися, щоб рослини не загинули та отримали всі необхідні корисні речовини. Чим підживити огірки в спеку, щоб кущики дали плоди?

Огірки — популярний серед українців овоч, який містить чимало мікроелементів і вітамінів. Звичайно, кожен городник намагається виростити плоди самостійно. Але є один важливий нюанс. Огірки дуже потерпають від спеки і в період високої літньої температури можуть просто залишити вас без плодів. Вони починають страждати, коли денної пори дня температура повітря сягає +32 градусів і вище.

Експерти радять найбільше уваги звертати на правильне поливання та його частоту. Варто зауважити, що в період літньої спеки огірки потребують регулярного поливання і великої кількості рідини. Втім, воду потрібно лити лише під корінь, щоб вона не потрапила на листки. Під спекотним сонцем ніжна зелень просто "згорить".

Внесення добрива — ще одна важлива процедура в літню спеку. За словами фахівців, в середині літа огіркам потрібне калійне підживлення. Саме калій допоможе рослині краще адаптуватися до теплового стресу. Щоб приготувати ефективне добриво, потрібно розвести в 10 літрах води 1 столову ложку калію сульфату й ретельно розмішати. Після цього отриманою сумішшю полити огірки під корінь.

Підживлення з борною кислотою також стане непоганим варіантом для огірків у літню спеку. Завдяки їй можна позбутися пустоцвітів, а сама рослина пристосується до високих температур. Додатково борна кислота допомагає огіркам боротися із гниллю.

Для приготування підживлення підійде навіть аптечна борна кислота. Найкраще використовувати одноразовий посуд, який після цього потрібно викинути. У 50 мл гарячої води розведіть половину чайної ложки борної кислоти, перемішайте до однорідності. Потім розчин перелийте до відра з чистою водою, перемішайте і поливайте під корінь. За період зростання огірків їх тричі підживлюють борною кислотою.

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