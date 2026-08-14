Огірки мʼякнуть в холодильнику: простий спосіб як зберегти хрускіт

Огірки / © Associated Press

Реклама

Учорашні щільні огірки вже стали в’ялими, хоча весь час лежали у холодильнику. Річ не лише в часі, адже надто холодна зона, конденсат і невдале сусідство можуть позбавити овоч хрускоту швидше.

ТСН.ua підібрав дієві поради, як правильно зберігати огірки.

Реклама

Чому холодильник не завжди рятує огірки

Огірки чутливі до тривалого зберігання за температури нижче 10 °C. Одними з ознак холодового пошкодження є водянисті ділянки, в’ялість і швидше псування. Звичайний холодильник часто холодніший за цю межу, тому не притискайте огірки до задньої стінки й не залишайте їх надовго в найхолоднішій зоні.

Реклама

Якщо у вашій моделі є менш холодне місце, обирайте його; часто це зона ближче до дверцят або передньої частини полиці.

Що зробити перед тим, як покласти огірки

Не мийте огірки безпосередньо перед зберіганням, якщо не плануєте їсти їх одразу. Вода на поверхні затримується в пакованні й може прискорити псування; вимиті овочі спершу ретельно обсушіть паперовим рушником.

Огляньте кожен огірок. М’які місця, тріщини та інші пошкодження скорочують строк зберігання, тому овоч, що почав псуватися, краще відкласти окремо.

Як зберігати огірки в холодильнику

Загорніть сухі огірки в паперовий рушник або покладіть у контейнер так, щоб вони не лежали в конденсаті. Рушник вбиратиме зайву вологу, але його слід замінити, щойно він став мокрим. Герметичний пакет без сухого шару, навпаки, може утримувати воду біля шкірки.

Реклама

Не кладіть огірки поруч із яблуками, бананами, авокадо та помідорами. Вони виділяють етилен, а для огірків таке сусідство пов’язують із пришвидшеним пожовтінням і псуванням.

Коли огірок уже не варто їсти

М’якість сама по собі ще не завжди означає псування: іноді овоч лише втратив воду. Але слизька поверхня, мокрі плями, цвіль, кислий або неприємний запах — привід викинути огірок, а не намагатися зрізати пошкоджену ділянку.

Нарізані огірки втрачають хрускіт швидше за цілі. Зберігайте їх у чистому контейнері та використовуйте якомога раніше. Заморожування підійде для холодних страв і напоїв, але після розморожування хрускіт не повернеться.

Новини партнерів