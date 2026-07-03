Огірки не ростуть через спеку: чим обробити кущі, щоб не залишитися без урожаю

Огірки. / © pexels.com

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Літня спека може серйозно нашкодити врожаю огірків: листя починає жовтіти, вкриватися плямами, а батоги в’януть. Врятувати рослини та забезпечити гарну врожайність можна за допомогою простого розчину з трьох доступних інгредієнтів.

Про це розповіли автори YouTube-каналу «Порадники».

Інгредієнти:

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500 мл молока;

1 ст. л. рідкого мила;

15 крапель йоду;

5 л води.

Змішайте всі інгредієнти, а отриману суміш розведіть у воді. Обробіть огірки розчином по листю і під ним.

Розчин із молока та йоду городники часто використовують як профілактичний засіб проти грибкових захворювань огірків. Він допомагає підтримувати здоровий вигляд листя, зменшує ризик його пожовтіння та передчасного опадання, а також сприяє активному росту рослин. Крім того, таке підживлення забезпечує огірки корисними мікроелементами, що позитивно впливає на формування зав’язі та майбутній урожай.

Поради з догляду за огірками

Городники радять не перестаратися з удобренням. На один метр квадратний слід використовувати один літр розчину. Щоб обробка була ефективною, її варто проводити вранці або ввечері, коли спека не настільки сильна. Обприскувати слід не лише верхній, а й нижній бік листків, де часто накопичуються збудники хвороб.

Повторювати процедуру можна кожні 7–10 днів, особливо після сильних дощів або в періоди тривалої спеки.

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Нагадаємо, ми писали про те, коли поливати, чим підживити, як захистити від хвороб і шкідників огірки на грядці. Адже спека з температурою понад +30°C або навіть +40°C є випробуванням для городини.

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