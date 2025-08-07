Огірки оживуть, зазеленіють і рясно родитимуть до самих морозів: зробіть це в серпні

Що робити, якщо жовтіє листя огірків / © Фото з відкритих джерел

У серпні огірки та інші гарбузові культури потерпають від пероноспорозу — несправжньої борошнистої роси. Це грибкова інфекція, яка особливо активно вражає рослини наприкінці літа, коли ночі стають прохолодними, а вологість повітря зростає. На листі з’являються жовті плями, що швидко темнішають, і культура може загинути. Якщо не вжити заходів, урожай буде втрачено. Це захворювання може поширитися за 2 дні, особливо у вологу погоду, воно знижує фотосинтез і зупиняє зростання плодів.

Чому звичайні підживлення не допомагають від пероноспорозу

Багато городників помилково думають, що жовтизна листя — це брак азоту чи інших мікроелементів. Вони посилюють підживлення, особливо органікою та гуматами, що тільки погіршує ситуацію, бо надлишок азоту стимулює розмноження грибків, а не лікує рослину.

Фунгіциди дають результат, але вони занадто токсичні та дорогі. У цьому випадку мідно-молочний розчин — це ідеальний варіант. Досвідчені господарі та професійні агрономи рекомендують користуватися саме таким методом, щоб врятувати городні культури від грибка.

Як приготувати мідно-молочний розчин

Інгредієнти на 10 л води:

1 л коров’ячого молока;

1 ч. ложка мідного купоросу, попередньо розчиненого в теплій воді;

1 ч. ложка рідкого мила чи натертого господарського для кращого прилипання.

Спосіб приготування засобу.

У відрі змішайте молоко з чистою водою. Окремо розчиніть мідний купорос у склянці теплої води. Залийте купоросову рідину в молочну воду, добре перемішайте. Додайте мило, все ретельно перемішайте до повного розчинення складників.

Обприскуйте огірки та інші рослини зранку чи ввечері, щоб уникнути опіків листя. Повторюйте обробку кожні 10 днів до повного зникнення симптомів. Цей розчин не лише знищує грибки, а ще зміцнює імунітет рослини завдяки білкам у складі молока.