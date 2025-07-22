Огірки порожні всередині: чим підживити, що робити, якщо рослина цвіте, але не дає урожай

Що робити, якщо огірок пустоцвіт / © unsplash.com

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В більшості сортів огірків формуються чоловічі квіти — і це абсолютно нормально. Виняток — партенокарпічні гібриди. В цих квітах міститься пилок, який необхідний для того, щоб ”запліднити” жіночі квіти. Запилення проводиться комахами і бджолами. Проте, коли рослина випускає забагато чоловічих квітів, це призводить до дисбалансу і маленького урожаю. Більше того, пустоцвіти “з’їдають” ресурси огірків, які могли б піти на зав’язь плодів.

Що робити, якщо огірок випускає багато пустоцвітів

Городники, щоб стимулювати огірки формувати за’язі, прищипують верхівку рослини. Цей метод використовувався ще нашими дідусями і бабусями, а тому він перевірений роками.

Важливо зробити прищипування вчасно: оптимально, коли на огірках вже з’явилося 3-5 справжніх листочків.

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Завдяки прищипуванню ріст рослини наче “перезавантажується”. Кущ перестає тягнутися догори, а бічні пагони починають активно розвиватися. А саме на них зазвичай формуються жіночі квіти.

Чому можуть з’являтися пустоцвіти

Інколи пустоцвіти починають з’являтися в великій кількості, коли ви надто часто підживлюєте рослину азотом. Тоді огірки нарощують зелень, забуваючи про квіти. Коли починається етап формування справжніх листків, городники радять переходити на фосфорно-калійні добрива, які допомагають зав’язі.

Частою проблемою є й нестача світла. Якщо ваші огірки ростуть в тіні, вони починають формувати більше чоловічих квітів. Ідеально, якщо між рослинами буде не менше 30-40 см відстані, також вибирайте добре освітлені грядки.

Ще один стресовий чинник — висока температура. Якщо стоїть сильна спека, грядки необхідно притіняти, щоб рослина не згорала. Адже спека теж впливає на формування чоловічих та жіночих квітів.

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