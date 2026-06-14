Огірки ростуть як шалені: простий трюк із дріжджами, який дає рекордний урожай

Огірки / © pexels.com

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Червень вважається одним із найважливіших місяців для вирощування огірків. Саме в цей період рослини активно нарощують зелену масу, формують зав’язі та потребують додаткового живлення. Досвідчені городники стверджують, що покращити ріст і врожайність може звичайний дріжджовий розчин.

Про це йдеться у матеріалі Кobieta.

Чому дріжджі корисні для огірків

Дріжджі містять вітаміни групи В, амінокислоти, ферменти та мікроелементи, які позитивно впливають на розвиток рослин.

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Після такого підживлення в ґрунті активізуються корисні мікроорганізми. Вони допомагають огіркам краще засвоювати азот та інші поживні речовини, що сприяє зміцненню кореневої системи та формуванню більшої кількості плодів.

Як приготувати дріжджове підживлення

Для приготування добрива знадобиться:

100 г свіжих дріжджів або пакетик сухих;

10 літрів теплої води;

2-3 столові ложки цукру.

Спочатку дріжджі потрібно розчинити в невеликій кількості теплої води та додати цукор. Суміш залишають приблизно на дві години для активації бродіння.

Після цього закваску розводять у 10 літрах води та використовують для поливу під корінь. Потрапляння розчину на листя бажано уникати.

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Підживлення рекомендують повторювати кожні два-три тижні протягом сезону.

Як ще доглядати за огірками в червні

Для гарного врожаю важливе не лише підживлення, а й правильний догляд.

Огірки потребують регулярного поливу, особливо під час спеки. Ґрунт має залишатися вологим, але без застою води. Найкраще поливати рослини вранці або ввечері теплою водою.

Також варто регулярно оглядати листя на наявність попелиці, павутинного кліща та інших шкідників. За необхідності можна використовувати натуральні засоби захисту, наприклад настій часнику або розчин калійного мила.

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Коли чекати на результат

За словами городників, правильне підживлення та регулярний догляд допомагають огіркам активніше рости, краще плодоносити та формувати міцні, соковиті плоди. Особливо ефективним дріжджове добриво вважається саме у червні, коли рослини входять у фазу активного розвитку.

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