Огірки ростимуть як скажені: що підсипати під кущ

Огірок / © Associated Press

Реклама

Навесні огірки особливо потребують поживних речовин, адже саме в цей період формується майбутній урожай. Якщо огіркам бракує корисних елементів, вони ростуть повільно, листя може жовтіти, а зав’язей утворюється небагато.

Досвідчені городники радять не витрачати зайвих грошей на магазинні добрива, а скористатися перевіреним способом, яким точно користувалися наші бабусі та дідусі. Для підживлення огірків і помідорів чудово підходить деревна зола. Вона містить дуже багато корисних речовин, без яких ні огірочки, ні помідорчики не виростуть ідеальними.

Чому деревна зола корисна для огірків

Деревна зола вважається одним із найкращих природних добрив для городніх культур, яке містить калій, кальцій, фосфор та інші важливі мікроелементи. Вона допомагає рослинам швидше нарощувати зелену масу, сприяє формуванню зав’язей і покращує смак плодів.

Реклама

Для простого підживлення огірків знадобляться лише два компоненти:

деревна зола — приблизно одна жменя під кожну рослину

вода — 1–2 літри для поливу

Як правильно підживити огірки золою

Підживлення проводять після появи перших справжніх листків. Саме в цей час молоді рослини починають активно рости та потребують додаткових поживних речовин.

Спочатку біля кожного куща розсипають невелику жменю сухої золи. Важливо робити це на невеликій відстані від стебла, щоб не пошкодити молоді рослини.

Після цього золу злегка змішують із верхнім шаром ґрунту або присипають землею. Далі грядку рясно поливають водою.

Реклама

Не варто забувати, що використання золи — це не разова акція. У червні таку підживку можна робити декілька разів, але не частіше ніж раз на два тижні, якщо рослини виглядають слабкими або повільно ростуть. Але і зловживати золою не слід, бо її надлишок може зашкодити ґрунту.

Раніше ми писали про те, як виростити міцну розсаду солодкого перця. Більше про це читайте у новині.