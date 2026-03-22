Огірки ростимуть із подвійною силою і не жовтітимуть: посипте цим грядку після того, як зійдуть
Правильне внесення добрива після сходів дозволяє уникнути пожовтіння, прискорює зростання і формує сильні рослини, які здатні дати високий урожай.
Пожовтіння сходів огірків — це не випадковість, а чіткий сигнал: рослинам бракує мікроелементів, зокрема азоту. Саме на ранньому етапі формується коренева система, і будь-який дефіцит одразу гальмує розвиток рослини. Найефективніше рішення — не народні підживлення, а точкове внесення швидкодіючого добрива, яке реально працює в ґрунті.
Чим підживити ґрунт після того, як зійдуть огірки
Після появи перших двох листочків грядку слід підживити карбамідом — сечовиною у сухому вигляді. Це концентроване азотне добриво, яке швидко засвоюється і запускає активне зростання зеленої маси.
Як правильно застосовувати добриво.
Карбамід вносять у міжряддя чи на відстані 5-7 см від рослини, щоб уникнути опіків.
Оптимальна норма — 5 грамів на квадратний метр. Після внесення обов’язковий помірний полив: це переводить азот у доступну форму.
Важливо не перевищувати дозування — надлишок азоту дає зворотний ефект.
Чому саме це добриво вкрай важливе для огірків
На початковому етапі огірки особливо потребують азоту для формування листя і пагонів. Саме дефіцит цього елементу найчастіше викликає пожовтіння.
Карбамід:
швидко розчиняється в ґрунті;
не накопичується у вигляді шкідливих сполук;
стимулює інтенсивне зростання культури.
У результаті рослини швидко набирають силу, листя стає насичено-зеленим, а розвиток — рівномірним. Це добриво працює лише на вологому ґрунті, якщо земля суха, засвоєння різко знижується.
Перші зміни після підживлення помітні вже через 5 днів: зупиняється пожовтіння, з’являється нове листя. Повноцінний ефект формується протягом 7-10 днів.