Огірки ростимуть із подвійною силою і не жовтітимуть: посипте цим грядку після того, як зійдуть

Якщо жовтіють огірки, що робити

Реклама

Пожовтіння сходів огірків — це не випадковість, а чіткий сигнал: рослинам бракує мікроелементів, зокрема азоту. Саме на ранньому етапі формується коренева система, і будь-який дефіцит одразу гальмує розвиток рослини. Найефективніше рішення — не народні підживлення, а точкове внесення швидкодіючого добрива, яке реально працює в ґрунті.

Чим підживити ґрунт після того, як зійдуть огірки

Після появи перших двох листочків грядку слід підживити карбамідом — сечовиною у сухому вигляді. Це концентроване азотне добриво, яке швидко засвоюється і запускає активне зростання зеленої маси.

Як правильно застосовувати добриво.

Реклама

Карбамід вносять у міжряддя чи на відстані 5-7 см від рослини, щоб уникнути опіків.

Оптимальна норма — 5 грамів на квадратний метр. Після внесення обов’язковий помірний полив: це переводить азот у доступну форму.

Важливо не перевищувати дозування — надлишок азоту дає зворотний ефект.

Чому саме це добриво вкрай важливе для огірків

На початковому етапі огірки особливо потребують азоту для формування листя і пагонів. Саме дефіцит цього елементу найчастіше викликає пожовтіння.

Карбамід:

швидко розчиняється в ґрунті;

не накопичується у вигляді шкідливих сполук;

стимулює інтенсивне зростання культури.

У результаті рослини швидко набирають силу, листя стає насичено-зеленим, а розвиток — рівномірним. Це добриво працює лише на вологому ґрунті, якщо земля суха, засвоєння різко знижується.

Перші зміни після підживлення помітні вже через 5 днів: зупиняється пожовтіння, з’являється нове листя. Повноцінний ефект формується протягом 7-10 днів.