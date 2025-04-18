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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Огірки ростимуть удвічі швидше і не хворітимуть: чим підживити, щоб отримати багатий урожай

Зав’язі буде багато, огірки ростимуть хрумкими, рівними й солодкими, якщо внести правильне добриво.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити огірки, щоб швидше росли

Чим підживити огірки, щоб швидше росли / © Фото з відкритих джерел

Огірки — це та овочева культура, яка потребує правильного підживлення. Тоді вони не хворітимуть і з ділянки можна буде отримати максимальний урожай. Досвідчені городники рекомендують вносити як органічні добрива, так і мінеральні. Така підкормка забезпечить огіркам необхідну кількість поживних речовин для швидкого зростання та рясного плодоношення.

Огірки не хворітимуть, швидко ростимуть і дадуть рекордний урожай: чим найкраще підживити

  • Перше підживлення після сходження культури можна проводити дріжджовим розчином. Для приготування добрива треба взяти столову ложку сухих дріжджів, столову ложку цукру й розвести у пів літрі гарячої води. Суміш необхідно залишити на дві години, щоб активізувалися дріжджі. Потім цей концентрат необхідно розвести теплою водою у співвідношенні 1:10 і полити кущі під корінь. На один кущ треба пів літри добрива. Через декілька годин процедуру підживлення можна повторити. Дріжджовий розчин не лише стимулює ріст огірків, а й зміцнить їхню кореневу систему.

  • Друге підживлення огірків під час бутонізації можна проводити як мінеральними, так і органічними добривами. Для приготування добрива треба взяти 30 грамів калійної селітри, 40 грамів суперфосфату й розвести в 10 літрах води. Також у цей період рекомендовано підживити ґрунт на ділянці з огірками. У відрі води треба розвести склянку попелу й настояти 10 годин, а потім полити грядку, де ростуть огірки. Це підживлення сприятиме утворенню зав’язі та зробить ґрунт значно родючішим. Ще можна зробити розчин з марганцівки, який очистить землю від шкідників, пришвидшить зростання огірків та привабить комах-запилювачів. На 10 літрів води треба взяти 10 кристалів марганцівки і 50 грамів цукру, розчинити інгредієнти у воді та полити грядку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
22
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