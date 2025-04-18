Огірки ростимуть удвічі швидше і не хворітимуть: чим підживити, щоб отримати багатий урожай

Перше підживлення після сходження культури можна проводити дріжджовим розчином. Для приготування добрива треба взяти столову ложку сухих дріжджів, столову ложку цукру й розвести у пів літрі гарячої води. Суміш необхідно залишити на дві години, щоб активізувалися дріжджі. Потім цей концентрат необхідно розвести теплою водою у співвідношенні 1:10 і полити кущі під корінь. На один кущ треба пів літри добрива. Через декілька годин процедуру підживлення можна повторити. Дріжджовий розчин не лише стимулює ріст огірків, а й зміцнить їхню кореневу систему.

Друге підживлення огірків під час бутонізації можна проводити як мінеральними, так і органічними добривами. Для приготування добрива треба взяти 30 грамів калійної селітри, 40 грамів суперфосфату й розвести в 10 літрах води. Також у цей період рекомендовано підживити ґрунт на ділянці з огірками. У відрі води треба розвести склянку попелу й настояти 10 годин, а потім полити грядку, де ростуть огірки. Це підживлення сприятиме утворенню зав’язі та зробить ґрунт значно родючішим. Ще можна зробити розчин з марганцівки, який очистить землю від шкідників, пришвидшить зростання огірків та привабить комах-запилювачів. На 10 літрів води треба взяти 10 кристалів марганцівки і 50 грамів цукру, розчинити інгредієнти у воді та полити грядку.