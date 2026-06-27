Огірки стали гіркими: яку помилку ви могли зробити на грядці

Огірки / © pexels.com

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Гіркі огірки — одна з найнеприємніших літніх проблем на городі. Зовні плід може виглядати нормальним, але смак виявляється різким і неприємним. Найчастіше огірки гірчать не через сорт, а через стрес: нерегулярний полив, спеку, холодну воду, перепади температури або нестачу живлення. Якщо вчасно змінити догляд, наступні плоди можуть бути значно смачнішими.

ТСН.ua розповідає про причини та як з ними боротися.

Чому огірки стають гіркими

Гіркота в огірках з’являється через речовини, які рослина виробляє у відповідь на стрес. Якщо огіркам не вистачає води, вони перегріваються, ростуть у холоді або різко змінюються умови, плоди можуть ставати гіркими.

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Найчастіше гірчить шкірка і частина огірка біля плодоніжки. Але якщо рослина довго перебувала у стресі, неприємний смак може відчуватися майже в усьому плоді.

1. Нерегулярний полив

Одна з головних причин гіркоти — неправильний полив. Огірки люблять стабільну вологу, а не різкі перепади: кілька днів сухо, а потім багато води одразу.

Якщо ґрунт пересихає, рослина не може нормально живити плоди. Через це огірки ростуть повільніше, деформуються або стають гіркими.

У спеку огірки краще поливати регулярно, але не перетворювати грядку на болото. Вода має доходити до коріння, а не лише змочувати верхній шар землі.

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2. Полив холодною водою

Огірки дуже чутливі до температури води. Якщо поливати їх холодною водою зі шланга, колодязя або свердловини, коріння отримує стрес. Через це рослина слабшає, а плоди можуть набувати гіркого смаку.

Краще використовувати відстояну воду, яка встигла нагрітися. Найзручніше набирати її в бочку або іншу ємність заздалегідь.

3. Сильна спека

У спеку огірки часто гірчать через перегрів і нестачу вологи. Особливо це помітно, якщо грядка розташована на відкритому сонці, а ґрунт швидко пересихає.

У такі дні допомагає мульчування. Скошена трава, солома або інший шар мульчі утримує вологу в ґрунті й захищає коріння від перегріву.

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Якщо огірки ростуть у теплиці, важливо регулярно провітрювати її. У закритому просторі температура може швидко підніматися, і рослини починають страждати.

4. Холодні ночі та перепади температури

Огірки не люблять різких перепадів температури. Якщо вдень спекотно, а вночі холодно, рослина отримує стрес. Це може вплинути і на ріст, і на смак плодів.

У відкритому ґрунті під час прохолодних ночей огірки можна тимчасово накривати агроволокном. У теплиці варто уникати різких протягів і стежити, щоб рослини не переохолоджувалися.

5. Бракує живлення

Коли огірки активно ростуть і плодоносять, їм потрібно багато поживних речовин. Якщо ґрунт бідний, рослина слабшає, а плоди можуть ставати дрібними, кривими або гіркими.

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Для підживлення можна використовувати комплексні добрива для огірків або овочевих культур. Важливо не перевищувати дозування: надлишок добрив теж може стати стресом для рослини.

6. Огірки переросли

Іноді гіркота з’являється у плодах, які занадто довго залишалися на кущі. Перерослі огірки частіше мають грубішу шкірку, велике насіння і менш приємний смак.

Щоб цього не було, огірки краще збирати регулярно. Часте збирання також стимулює рослину формувати нові плоди.

7. Невдалий сорт

Деякі сорти огірків більше схильні до гіркоти, особливо якщо умови вирощування неідеальні. Сучасні гібриди часто мають меншу схильність до гіркого смаку, але навіть вони можуть гірчити через стрес.

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Якщо проблема повторюється щороку, варто наступного сезону спробувати інший сорт або гібрид, стійкіший до гіркоти.

Чи можна прибрати гіркоту з уже зірваних огірків

Повністю прибрати гіркоту з огірків не завжди вдається. Але іноді допомагає очистити шкірку і зрізати частину біля плодоніжки — саме там гіркота часто найсильніша.

Якщо огірки не дуже гіркі, їх можна використати для салатів із яскравою заправкою, окрошки або малосольних огірків. Але якщо смак різкий і неприємний, краще не псувати страву.

Що зробити на грядці, щоб наступні огірки не гірчили

Спочатку перевірте полив. Ґрунт не має пересихати надовго, особливо під час цвітіння і плодоношення. Поливайте огірки теплою відстояною водою вранці або ввечері.

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Потім зверніть увагу на температуру. У спеку замульчуйте грядку, а теплицю регулярно провітрюйте. Якщо ночі холодні, тимчасово захищайте рослини агроволокном.

Також не забувайте регулярно збирати плоди і не залишати на кущі перерослі огірки.

Чого не варто робити

Не варто заливати огірки великою кількістю води після кількох днів посухи. Різкий перепад вологості може ще більше нашкодити рослині.

Не поливайте огірки крижаною водою і не чекайте, поки листя почне в’янути. Краще підтримувати стабільну вологість ґрунту.

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Також не потрібно одразу давати багато добрив. Якщо причина гіркоти у спеці або пересиханні, надмірне підживлення проблему не вирішить.

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