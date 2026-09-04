Огірки та кабачки ще можуть дати врожай: чим підживити рослини наприкінці сезону

Огірки та кабачки

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Наприкінці літа огірки та кабачки нерідко виглядають так, ніби сезон для них уже закінчився. Листя старіє, квітів стає менше, а нові плоди практично перестають з’являтися. Проте за сприятливої погоди здорові рослини ще здатні продовжувати рости й плодоносити до похолодання.

У цей період важливо не перевантажувати кущі зайвим доглядом, а підтримати їх поливом і живленням. Один із домашніх варіантів підживлення, який використовують для огірків і кабачків наприкінці сезону, готують із борною кислотою та йодом.

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Чому наприкінці літа з’являються нові зав’язі

Зменшення кількості плодів у серпні не завжди означає, що рослина остаточно завершила плодоношення. На утворення жіночих квіток і зав’язей у гарбузових впливають температура, освітлення, забезпечення водою та поживними речовинами. Надлишок азоту, навпаки, може спрямувати сили рослини на нарощування листя і пагонів замість плодів.

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Якщо кущі залишаються здоровими, а погода сприятлива, наприкінці сезону вони можуть знову почати цвісти й утворювати молоді плоди. Тому старі рослини не обов’язково одразу прибирати з грядки.

Як приготувати підживлення для кабачків та огірків

Для розчину знадобляться 2 г борної кислоти, 10 л води та 30 крапель йоду.

Спочатку борну кислоту потрібно окремо розчинити в склянці дуже гарячої води. Після цього концентрований розчин вливають у відро з водою, доводячи загальний об’єм до 10 л, а наприкінці додають 30 крапель йоду та перемішують.

Готувати розчин одразу в холодній воді незручно, оскільки борна кислота в ній розчиняється значно гірше.

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Як правильно полити рослини

Перед підживленням землю на грядці потрібно зволожити. Готовий розчин вносять уже по вологому ґрунту, а не під сухе коріння. На один кущ у рецепті передбачено приблизно 1 л готової суміші.

Наприклад, 10 л вистачить приблизно на 10 кущів. Якщо рослин менше, кількість розчину можна відповідно зменшити, зберігаючи ті самі пропорції компонентів.

Чи можна обробляти огірки

Таке саме підживлення використовують і для огірків. У початковому рецепті розчин пропонують не лише вносити під корінь, а й застосовувати для обробки листя огірків та кабачків.

Однак важливо пам’ятати, що поява нових плодів залежить не від одного підживлення. Якщо рослинам бракує вологи, вони хворіють, сильно пошкоджені шкідниками або вже потерпають від холодних ночей, сам розчин не гарантуватиме відновлення плодоношення.

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Не перестарайтеся з азотними добривами

Бажання «оживити» старі кущі може підштовхнути до рясного внесення азотних добрив. Проте наприкінці плодоношення це не завжди дає бажаний результат.

Для огірків, кабачків та інших гарбузових надлишок азоту може стимулювати передусім розвиток пагонів і листя та затримувати утворення плодів. Тому підживлювати рослини без урахування їхнього стану за принципом «чим більше, тим краще» не варто.

Коли підживлення вже не допоможе

Продовжувати догляд має сенс насамперед за здоровими рослинами, які ще мають життєздатне листя, квіти або молоді зав’язі. За сприятливих умов вони здатні продовжити плодоношення наприкінці літа та на початку осені.

Якщо ж кущ сильно уражений хворобою, майже повністю засох або пошкоджений холодом, підживлення не поверне його до попереднього стану. Тому спочатку варто оцінити рослину, а вже потім вирішувати, чи є сенс намагатися продовжити її плодоношення.

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