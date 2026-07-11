Огірки в’януть від спеки: спробуйте ці два способи підживлення, поки не стало пізно

Як врятувати огірки від спеки / © pexels.com

Реклама

Якщо рослини почали втрачати пружність, листя поникло, а зав’язі обсипаються, діяти потрібно негайно. На щастя, існує кілька перевірених способів, які допоможуть зменшити стрес для рослин і зберегти майбутній урожай.

Чому огірки погано переносять спеку

Огірки мають поверхневу кореневу систему, тому швидко реагують на пересихання ґрунту та перегрів. Коли температура тривалий час перевищує +30 °C, рослина витрачає всі сили на виживання. Через це листя починає в’янути, зав’язі можуть опадати, а плоди — рости повільніше або набувати гіркуватого смаку.

Саме тому в спекотний період важливо не лише регулярно поливати грядки, а й забезпечити рослинам додаткове живлення.

Реклама

Перший спосіб — позакореневе підживлення

Один із найшвидших способів підтримати огірки — обприскування листя розчином кальцієвої селітри.

Для приготування розчину знадобиться:

10 г кальцієвої селітри;

10 л чистої води.

Отриманим розчином рівномірно обприскують листя у вечірній час або рано-вранці, коли немає палючого сонця. Таке підживлення рекомендують проводити приблизно один раз на 10 днів. Воно допомагає зміцнити тканини рослини, зменшити наслідки температурного стресу та підтримати активне плодоношення.

Другий спосіб — поживне підживлення під корінь

Не менш ефективним є натуральне добриво на основі деревної золи.

Реклама

Для його приготування потрібно:

1 склянка просіяної деревної золи;

100 мл столового оцту;

окріп;

вода до загального об’єму 10 літрів.

Спочатку золу заливають гарячою водою, після чого додають оцет і доливають воду до необхідного об’єму. Під кожен кущ виливають приблизно один літр готового розчину.

Таке підживлення забезпечує рослини калієм, кальцієм та іншими корисними мікроелементами, необхідними для формування здорових плодів.

Не забувайте про правильне поливання

Навіть найкращі добрива не дадуть бажаного результату без правильного поливання.

Реклама

Щоб огірки легше пережили спеку, дотримуйтеся кількох простих правил:

використовуйте лише теплу, відстояну воду;

поливайте рослини рано-вранці або ввечері;

уникайте потрапляння води на листя під палючим сонцем;

після поливання замульчуйте грядку скошеною травою або соломою, щоб довше зберігати вологу в ґрунті.

Мульча також захищає коріння від перегрівання та допомагає скоротити випаровування води.

Якщо вчасно підтримати огірки під час літньої спеки, вони швидко відновляться й продовжать активно плодоносити. Поєднання правильного поливу, мульчування, позакореневого підживлення кальцієвою селітрою та внесення поживного розчину із деревної золи допоможе рослинам легше пережити екстремальні температури й зберегти високий урожай.

FAQ

Як врятувати огірки від спеки?

Реклама

Щоб огірки не постраждали від високих температур, поливайте їх теплою водою у ранкові або вечірні години, замульчуйте ґрунт і використовуйте позакореневе підживлення кальцієвою селітрою. Також корисно періодично підживлювати рослини настоєм деревної золи.

Чим підживити огірки у спеку?

У спекотну погоду добре працюють два варіанти підживлення: обприскування листя розчином кальцієвої селітри (10 г на 10 л води) та внесення під корінь настою деревної золи з додаванням оцту. Такі підживлення допомагають рослинам легше переносити стрес і підтримують формування нових плодів.

Новини партнерів