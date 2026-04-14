Огірки зійдуть за лічені дні: як садити, що класти в лунки, щоб рясно цвіли й не скидали зав’язі
Щоб огірки швидко зійшли і дали багатий урожай, важливо правильно підготувати ґрунт і лунки. Просте додавання органіки, попелу і натуральних підживлень може суттєво вплинути на врожайність культури.
Огірки — одна з найулюбленіших культур кожного городника, але вони досить вибагливі до умов вирощування. Часто буває, що сходи з’являються повільно, рослини слабкі, а зав’язі опадають. Усе це — наслідок неправильного підходу до садіння. Якщо ж врахувати декілька важливих нюансів і правильно підготувати лунки, огірки швидко зійдуть, активно ростимуть і дадуть щедрий урожай.
Як правильно садити огірки, щоб швидше зійшли
Насіння огірків любить тепло і вологу. Перед садінням важливо дочекатися, коли ґрунт прогріється щонайменше до +12…+15°C. У холодній землі насіння може довго не проростати або взагалі загнити.
Ще один важливий момент — підготовка насіння. Його можна замочити у теплій воді на 10 годин або проростити у вологій тканині. Це значно пришвидшить появу сходів.
Садити потрібно на глибину приблизно до 3 сантиметрів, не глибше, щоб паростки легко пробилися на поверхню.
Що обов’язково додати в лунки під час садіння огірків
Перегній або компост. Органіка забезпечує рослини поживними речовинами і покращує структуру ґрунту. Огірки особливо добре реагують на таке підживлення.
Деревний попіл. Містить калій і мікроелементи, які сприяють формуванню зав’язей і зміцнюють рослину. Також попіл допомагає знизити кислотність ґрунту.
Подрібнена яєчна шкаралупа. Джерело кальцію, який зміцнює кореневу систему і запобігає загниванню.
Настій трав або зелена підкормка. Невелика кількість такого розчину в лунці стимулює зростання і розвиток рослин на початковому етапі.
Секрет рясного цвітіння огірків
Для активного цвітіння огіркам потрібен баланс азоту і калію. На початку зростання важливий азот для зелені, а під час цвітіння — калій і фосфор. Саме вони відповідають за кількість зав’язі і якість плодів.
Регулярне розпушування ґрунту і мульчування також допомагають зберігати вологу і стимулюють розвиток коренів.
Як уникнути опадання зав’язі
Огірки часто скидають зав’язі через стрес або нестачу поживних речовин.
Щоб цього не сталося:
поливайте тільки теплою водою;
не допускайте пересихання ґрунту;
регулярно підживлюйте калієм;
уникайте різких перепадів температури.
Також важливо не загущувати насадження, рослинам має вистачати світла і повітря.