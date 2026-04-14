Огірки зійдуть за лічені дні: як садити, що класти в лунки, щоб рясно цвіли й не скидали зав’язі

Огірки — одна з найулюбленіших культур кожного городника, але вони досить вибагливі до умов вирощування. Часто буває, що сходи з’являються повільно, рослини слабкі, а зав’язі опадають. Усе це — наслідок неправильного підходу до садіння. Якщо ж врахувати декілька важливих нюансів і правильно підготувати лунки, огірки швидко зійдуть, активно ростимуть і дадуть щедрий урожай.

Як правильно садити огірки, щоб швидше зійшли

Насіння огірків любить тепло і вологу. Перед садінням важливо дочекатися, коли ґрунт прогріється щонайменше до +12…+15°C. У холодній землі насіння може довго не проростати або взагалі загнити.

Ще один важливий момент — підготовка насіння. Його можна замочити у теплій воді на 10 годин або проростити у вологій тканині. Це значно пришвидшить появу сходів.

Садити потрібно на глибину приблизно до 3 сантиметрів, не глибше, щоб паростки легко пробилися на поверхню.

Що обов’язково додати в лунки під час садіння огірків

Перегній або компост. Органіка забезпечує рослини поживними речовинами і покращує структуру ґрунту. Огірки особливо добре реагують на таке підживлення.

Деревний попіл. Містить калій і мікроелементи, які сприяють формуванню зав’язей і зміцнюють рослину. Також попіл допомагає знизити кислотність ґрунту.

Подрібнена яєчна шкаралупа. Джерело кальцію, який зміцнює кореневу систему і запобігає загниванню.

Настій трав або зелена підкормка. Невелика кількість такого розчину в лунці стимулює зростання і розвиток рослин на початковому етапі.

Секрет рясного цвітіння огірків

Для активного цвітіння огіркам потрібен баланс азоту і калію. На початку зростання важливий азот для зелені, а під час цвітіння — калій і фосфор. Саме вони відповідають за кількість зав’язі і якість плодів.

Регулярне розпушування ґрунту і мульчування також допомагають зберігати вологу і стимулюють розвиток коренів.

Як уникнути опадання зав’язі

Огірки часто скидають зав’язі через стрес або нестачу поживних речовин.

Щоб цього не сталося:

поливайте тільки теплою водою;

не допускайте пересихання ґрунту;

регулярно підживлюйте калієм;

уникайте різких перепадів температури.

Також важливо не загущувати насадження, рослинам має вистачати світла і повітря.