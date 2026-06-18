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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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15
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Охолодження з ризиком для життя: експерти попередили про небезпеку популярного трюку з вентилятором

Експерти закликають українців бути обережними з популярними порадами з мережі щодо охолодження кімнат.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Спека

Спека / © Credits

З настанням літньої спеки вентилятор стає найпопулярнішим і найдоступнішим засобом порятунку в тисячах українських осель. Проте фахівці попереджають: спроба охолодити кімнату підручними засобами може обернутися серйозними проблемами.

Про пише femcafe.hu.

Одним із найпоширеніших методів у мережі є порада ставити перед увімкненим вентилятором глибокі миски з льодом або заморожені пляшки з водою.

Експерти наголошують, що подібні експерименти здатні суттєво погіршити мікроклімат у приміщенні. Вода, що випаровується від танення льоду, під дією сильного повітряного потоку стрімко підвищує рівень вологості в кімнаті.

В умовах високої температури це створює ефект «тропічного болота» або лазні. Замість бажаного полегшення людина отримує важке, задушливе повітря, що безпосередньо впливає на серцево-судинну систему та може спровокувати різке погіршення самопочуття.

Окрім шкоди для здоров’я, домашній «кондиціонер» несе пряму загрозу для майна. Розміщення відкритих місткостей із рідиною у безпосередній близькості до працюючого електричного приладу є грубим порушенням правил безпеки.

Мікроскопічні краплі води або конденсат, що утворюється на пляшках з льодом, можуть потрапити на мотор чи внутрішні контакти вентилятора, що неминуче призведе до виходу техніки з ладу або навіть до займання проводки.

Як захистити себе у спеку безпечно

Аналітики закликають українців ставитися до будь-яких порад з інтернету з великою часткою скепсису. Безпека та ефективність охолодження кімнати залежать від багатьох факторів, які часто ігнорують автори вірусних відео.

«На безпечність будь-якого способу охолодження впливають якість повітря в оселі, рівень вологості та стан електричних приладів. Тому до популярних інтернет-порад варто ставитися критично, навіть якщо на перший погляд вони здаються цілком безпечними», — резюмують експерти.

Для безпечного охолодження фахівці рекомендують використовувати провітрювання у нічні години, щільні світловідбиваючі штори вдень та регулярне вологе прибирання, але без експериментів із підключеними до мережі приладами.

Нагадаємо, у спекотну погоду молоко може підтримувати гідратацію ефективніше, ніж звичайна вода. Лікарка Наташа Фернандо пояснила, що завдяки вмісту цукру, білка, жиру та натрію молоко сповільнює спорожнення шлунка, довше утримує рідину в організмі та допомагає відновлювати водний баланс. Хорошим вибором також є соєве молоко. Крім того, для гідратації корисні кокосова вода, огірковий сік, кавун та огірок.

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